Espinar, a lo macarra cuando se habla de Franco: «¡Tronco, que no me pongas notas!»

El expodemita Ramon Espinar tiene dos lados, el más pijo, como vástago de uno de los de las beca black y como el que trapicheaba con VPO, y luego; el macarra que aprendió malas artes de Pablo Iglesias y demás compinches.

Y este 20 de noviembre en laSexta le salió por los poros el segundo, cuando Franco saltó a la mesa de debate.

Fue en el programa de Nuria Roca (La Roca) donde se juntaron el periodista Antonio Naranjo y el exsenador Espinar hablando de memoria democrática y de la nueva ley, y lo hacían «con mucha testosterona», o al menos eso señalaba -intentando hacerse la feminista graciosa- otra tertuliana.

Pero lo cierto es que fueron ahí donde le salieron las formas más arrabaleras a Espiblack:

Naranjo: Nunca sobra recordar a todas las víctimas, que no tienen bandos. Pero el problema es que eso no importa, lo que importa es resucitar a un señor que nació en el siglo XIX que es Franco para intentar volver a dividir el país a falta de otros argumentos, y esto es lo grave del asunto. Ese es el intento, y tu partido dice que hay que abrir un periodo constituyente y que lo del 78 fue el pacto de la impunidad.

Espinar: Es muy sencillo, decir en un país que durante 40 años ha sufrido una dictadura como la de Franco, a quienes quieren rescatar…

Naranjo: ¿Quién está negándola?

Espinar: Pero tronco, ¡que me dejes acabar una frase!

Naranjo: Luego te regaña tu madre por llamarme ‘tronco’.

Espinar: Tienes razón, pero no me regañará nadie por decirte que me dejes acabar una frase. […] ¡Que no me pongas notas, que me dejes hablar! ¡Le estás diciendo a quien quiere recuperar la memoria democrática de este país que quiere hacer una segunda parte de la Guerra Civil, tío!