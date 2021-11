Gamarra se harta de los mimos de Fortes a EH Bildu: «Usted está blanqueando a ETA»

Se puso como el bicho del pantano.

Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24 Horas‘ (TVE), entrevistaba en la noche del 23 de noviembre de 2021 a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.

La política conservadora, sabedora de que jugaba en terreno hostil, fue a por todas y no dejó escapar vivo al periodista por sus mimos hacia EH Bildu, la formación que, políticamente, es la heredera de la banda terrorista ETA.

Fortes quiso recordar a la diputada del PP que en tiempos del hoy senador Javier Maroto, la formación de Génova 13 mantuvo contactos con Herri Batasuna:

Cuando ETA todavía existía, con el PP en el Gobierno, José María Aznar dijo que si dejan de matar, hay que ser generoso con ese mundo. Y Javier Maroto, existiendo ETA, tenía reuniones con el grupo de Herri Batasuna. ¿Por qué cuando estaban ustedes había que explorar esa posibilidad y ser generoso, aun existiendo ETA, y ahora que no existe, el gobierno no puede también hacer lo mismo?

Para Gamarra, la comparativa no se sostenía en absoluto:

El PP nunca ha tenido como socio preferente a Bildu, ni le ha llevado a la dirección del estado. No vamos a colaborar con este planteamiento de blanquear a Bildu en las instituciones. Bildu es un partido que no condena el terrorismo.

El presentador del Canal 24 Horas sacó a colación los acercamientos de presos de ETA con Aznar en el poder. La respuesta de Gamarra, contundente:

Está insinuando que el partido, cuando tuvo responsabilidades de gobierno en distintas instituciones, tenía la misma relación y le dio el mismo protagonismo a Bildu que tiene hoy con Sánchez. No se lo consiento porque no es cierto. Entiendo que ustedes estén en una tarea de blanqueamiento.

Fortes, que no se esperaba la respuesta, repreguntaba:

La diputada popular le aclaraba conceptos básicos como el de que no le comparase la etapa del PP en el Gobierno con lo que ahora estaba haciendo el Ejecutivo socialcomunista de PSOE-Unidas Podemos:

Usted me lo está poniendo en la misma balanza al querer justificar lo que está haciendo Pedro Sánchez diciendo que nosotros hicimos lo mismo. Y el Partido Popular no ha negociado ni ha gobernado con el apoyo de Bildu. Evidentemente, no puedo consentir que usted nos ponga a la altura de lo que está haciendo Pedro Sánchez y el PSOE en estos momentos.