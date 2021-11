García-Margallo en ‘TEM’: “Los sueños húmedos de Pilar Rahola con Franco son terribles”

José Manuel García-Margallo se hartó de la obsesión de Pilar Rahola con Franco.

La tertuliana independentista estuvo ‘reviviendo’ al generalísimo a lo largo del programa ‘Todo es Mentira’ de este 26 de noviembre. No solo por la participación de Pablo Casado en una misa en la que se rezó por el alma de Franco, sino también en aspectos tan insólitos como al analizar las tensiones dentro del PP o hasta los golpes de Estados de separatismo catalán.

La constante utilización de Franco como un comodín sacaron de sus casillas a García-Margallo, quien dejó a todo el plató con la boca abierta al soltar: “Los sueños húmedos de Pilar Rahola con Franco son terribles”.

La frase llegó solo pocos minutos después de que el exministro de Asuntos Exteriores ya le hubiese acusado de “tener una seria obsesión con Franco” o recordarle que “no todos los españoles vivimos todos los días con el 20-N en la cabeza”.

Sin embargo, no fue el únicos ‘zasca’ del popular, que también mostró su gran malestar cuando Rahola se improvisó teorías sobre las aspiraciones políticas de Isabel Díaz Ayuso para justificar una presunta guerra personal contra Pablo Casado.

Dando a entender que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere optar a liderar la Moncloa, García-Margallo tuvo que pararle los pies. “¿También me vas a explicar cosas sobre mi propio partido?… el problema está en que yo no opino de lo que no sé y mucho menos me meto en casa ajena”.

Dando a entender que el problema de la tertuliana es que iba con la lengua demasiado larga para el conocimiento que cuenta en algunos aspectos. Así recalcó cuando Pilar Rahola afirmó que los seguidores de la Monarquía no quieren el regreso del Rey Emérito Juan Carlos I a España. “¿Eso también lo sabes tú?”, le acorraló, obligando a la tertuliana a rectificar: “Eso creo yo. Repito, creo”.

Finalmente, García-Margallo al ver la falta de argumentos de Pilar Rahola acabó por verla como un ‘chiste’, llegando a compararla con la broma: “Es que una vez tuve una idea y la mantengo porque le tomé mucho cariño”.