Espectacular mamporro a Tania Sánchez en laSexta: «Ves más peligroso al Rey que a Henri Parot»

Tarde movidita en laSexta con una tertulia de lo más variopinta en La Roca de Nuria Roca, que cuenta con Tania Sánchez, expodemita y ex más cosas, para ponerle el punto de color comunista que siempre gustan de tener en la cadena de Ferreras.

El problema para Tania es que se encontró en la mesa con el periodista Antonio Naranjo, que le está cogiendo gusto a esto de meter en vereda a podemitas de tres al cuarto.

El telón de fondo es la posibilidad de que Don Juan Carlos, rey emérito, vuelva a casa por Navidad, como han adelantado algunos medios de comunicación. A la de Más Madrid, como se pueden imaginar, le parece fatal, y encontró un símil que vino muy a cuento Naranjo y que terminó por emponzoñarlo todo:

Naranjo: Se buscan excusas para acercar a los criminales de ETA por razones políticas y usas esas mismas razones políticas para no acercar a un jefe de Estado que no ha sido ejemplar. No se le puede juzgar con más severidad que a todos los criminales de ETA, y esa severidad no es nada inocente, y es precisamente la que le hace pactar a Felipe VI con Moncloa que se vaya lejos…

Tania: Has dicho un batiburrillo de cosas que no sé por dónde empezar.

Naranjo: Es que no sé qué gracia te hace acercar a un terrorista que ha matado a seis niños en Zaragoza… ¡Qué gracia hace eso!

Tania: Se llama Estado de Derecho y el elemento fundamental es que entiende que la política penal no es vengativa, sino que tiene por objeto la reinserción.

Naranjo: ¿Y cuál es la condena del rey? Es ser generoso con un criminal e implacable con alguien que no ha sido condenado. ¡Veis más peligroso al rey de España que a Henri Parot!

Tania: ¡Lee la Constitución, Antonio, que no te sabes las leyes de este país! Hay una cosa que le pasa al Rey actual y es que es rey por herencia, y por tanto su familia no es una familia que se reúne por Navidad, y no se puede desvincular una cosa con la otra.

Naranjo: ¡Tú haces un juicio político!