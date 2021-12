Antonio Naranjo sacude a Eduardo Garzón por una insultante defensa de Yolanda Díaz

Menudo fiera es Eduardo Garzón, hermanísimo de otro fiera, Alberto, el ministro comunista de Consumo. Pero todo eso ya se sabía.

Lo que se celebra es el repaso espectacular que le metió el periodista Antonio Naranjo este 3 de diciembre de 2021 en Todo es Mentira de Cuatro, cuando el que se hace llamar economista quiso quitarle hierro al asunto de las declaraciones explosivas de Yolanda Díaz, su jefa de partido.

Algunas horas después todavía no sabrá ni dónde está Garzón, una vez ya enfriado el soplamocos dialéctico que le propinó su contrincante:

Eduardo Garzón: La derecha política y mediática está criticando a Yolanda por una cosa y por otra, para desgastar a su enemigo, y ahora se aprovechan de unas declaraciones para retrotraerse a un contexto, en vez de hablar de la actualidad que es lo más importante y de lo que no puede sacar rédito la derecha. Es una estrategia mediática y yo no voy a participar de ella, estamos en diciembre de 2021… Yo no voy a valorar si en aquel momento lo hizo bien, mal, ¡ya eso da igual!

Antonio Naranjo: No, perdona, no da igual. Estamos revisando hasta la Guerra Civil pero que hayan muerto cien mil personas de coronavirus en España y que exista la posibilidad de que ese impacto se podía haber paliado tomando medidas que no se tomaron, ¡resulta que no se puede analizar! Aquí no se ha hecho una auditoría externa de la gestión de la pandemia, ni una investigación parlamentaria… Si tenemos que preguntarnos si se hizo algo mal, ¿cómo es posible que digas que es algo político?

Eduardo Garzón: Pero de ahora no dices nada que el Gobierno español lo está haciendo muy bien, ¡dilo!

Antonio Naranjo: Pero, de verdad, Eduardo, ¿a ti te parece que es irrelevante saber si han muerto en España más muertas de las que deberían por decisiones equivocadas sanitarias? No lo dicen Ayuso, Casado o Abascal, ¡sino una ministra del Gobierno!