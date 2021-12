Miquel Giménez carga contra el mosso Donaire por pedir marginar al niño de Canet de Mar: “Es de ser hijo de...”

El periodista Miquel Giménez cargó contra el jefe de los Mossos separatistas, Albert Donaire.

El independentista pidió dejar solo en el aula al niño que quiere clases en castellano en Canet de Mar (Barcelona): “Este niño debe encontrarse absolutamente solo en clase” y justifica así esta auténtica burrada: “O reaccionamos o nos matan la lengua”.

Unas afirmaciones que llevaron a que el grupo parlamentario de VOX anunciara, a través de sus redes sociales, que llevarán a cabo una denuncia en su contra por delitos de odio tras las polémicas publicaciones en las redes sociales.

“VOX presentará denuncia contra Albert Donaire y Jaume Fàbrega por presunto delito de odio contra el niño de Canet de Mar. No vamos a permitir que el separatismo radical acose a menores y a sus familias por pedir clases en castellano. ¡Nos veremos en los juzgados!”.

Ante la polémica, Miquel Giménez ha dedicado unas duras palabras contra el jefe de los Mossos separatistas durante su participación en el programa ‘El Cascabel’ de Trece:

“Organizar una campaña de acoso y derribo contra un crio. Es que estamos hablando de críos. Y decir… no, no que se quede solo ahí y en todos los sitios donde pase eso [exigir el 25 por ciento de las clases en español] eso ya no es que sea fascismo, eso ya es ser hijo de… mala madre. Y lo digo con todas las letras. Porque los críos son sagrados”.