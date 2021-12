Somanta de palos en Telecinco al doctor Carballo por decir que esperará para vacunar a su hijo

Fíjense que resulta difícil poner de acuerdo a los tertulianos de la mesa de Ana Rosa (ahora Ana Terradillos), pues el doctor César Carballo -ya saben, médico de urgencias del Ramón y Cajal pero tertuliano que de todo sabe y todo opina y al que le encanta la tele-, lo ha conseguido.

Este 16 de diciembre de 2021 le metían en Telecinco para que hablase de la vacuna a los niños que ya se ha empezado a suministrar. Y el doctor Carballo se olvidó de su faceta de médico de urgencias para meterse en la de vacunólogo, político y, sobre todo, padre miedoso. De esos últimos hay muchos, de forma lógica, pero no tienen el altavoz de una gran televisión con el que generar una alarma innecesaria.

Ya había lanzado el mismo mensaje días atrás en laSexta. Los antivacunas lo celebran, eso desde luego.

El problema es que además Carballo es reincidente, porque cuando fue preguntado en La Sexta Noche, allá por 2020, si se pondría la vacuna del COVID -debidamente testada y aprobada por la EMA-, el tertuliano respondió que él esperaría a ver cómo le sienta a los demás. Y eso sí, no olviden que Carballo es fan absoluto de los confinamientos severos a todo tren, cuando convenga y cuando no. Y ya los está pidiendo, como que se saquen a los chavales de los colegios…

Pero seguirá apareciendo en las teles de los dos imperios, Mediaset y Atresmedia, que le darán voz para todo, como ya lo están haciendo, sea COVID o sea volcán de La Palma o cualquier cosa que se les ocurra. Y él, entrará al trapo:

Así le pusieron como un trapo, precisamente, los tertulianos de Ana Rosa, los de izquierdas Esther Palomera y Rodolfo Irago y el moderado José María Olmo:

Esther Palomera: Sinceramente, me parece tremendamente irresponsable que un sanitario diga que tiene dudas sobre la vacunación de los menores. No creo que su criterio esté más cualificado que las sociedades médicas y científicas. Si hubiera algún riesgo no se habría aprobado la vacunación a menores, que alguien como el doctor Carballo salga en televisión diciendo esto, a mí me preocupa… Hay que tranquilizar a los padres y madres porque está testado que las vacunas son seguras para adultos y pequeños.

José María Olmo: Un altísimo porcentaje de las cosas que ha dicho el doctor Carballo están fuera de lugar, yo también estoy en contra de lo que dice. Este tipo de mensajes pueden calar en un porcentaje de la sociedad porque hay mucho desconcierto.

Rodolfo Irago: Me parece una barbaridad, me parece lamentable. Que diga esto un médico me parece gravísimo.