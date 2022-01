Celia Villalobos se harta en directo de las ofensas de ‘Todo es Mentira’ y Javi Gómez a Ayuso: «Sois muy sectarios»

‘Todo es Mentira’ decidió comenzar el año reanudando su ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso.

El programa presentado por Risto Mejide buscó culpar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la fiesta celebrada en la plaza de toros de la Cubierta de Leganés, a la que acudieron 10.000 personas.

Una ofensiva que buscó defender el periodista Javi Gómez, quien intentó quitar todo tipo de responsabilidad al alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente Gutiérrez. No obstante, se encontró cara a cara con Celia Villalobos.

La exministra del Partido Popular acusó al periodista de querer “justificar al alcalde por ser del PSOE”. Cuando Javi Gómez lo negó, la tertuliana no permitió que le mintieran a la cara: “No, no te hagas el tonto…”.

“El alcalde pudo suspender la fiesta en cualquier momento. Madrid no pudo cancelar el evento por estar organizado en un espacio adecuado y que cumplía con los requisitos que se exigían. Pero el Ayuntamiento de Leganés si podía y no lo hizo”, precisó quien fue alcaldesa de Málaga.

A lo que agregó: “Eso es así. Punto y narices… Ahora, ¿que quieres echar la culpa a Ayuso de todo?, pues nada, una vez más”.

Al verse acorralado, Javi Gómez mantuvo su ataque contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por no haber limitado el ocio nocturno como ocurre en otras autonomías, pero al ver que no ganaba fue al ámbito de lo personal: “el problema es que has vivido toda la vida de un partido político”.

A pesar de que Marta Flich intentó mediar, Celia Villalobos lanzó un golpe que dejó KO tanto al periodista como al programa de ‘Cuatro’: “¡Sois muy sectarios!”.

Con su experiencia como alcaldesa sobre los hombros, incluso retó al programa a que llamaran al Ayuntamiento de Leganés para ver si podían desmentir que cuentan con las competencias suficientes para haber cancelado la fiesta.

Una llamada que no ocurrió a lo largo del programa, sino que se dio paso al siguiente tema, justamente también para atacar al PP. En concreto, a José Luis Martínez-Almeida por considerar que “Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid”, lo que ha desatado la ira de la extrema izquierda.