Espinosa de los Monteros torpedea a RTVE por tildar de ‘bulo’ el ruin ataque de Garzón a la ganadería española

La pifia de Alberto Garzón en ‘The Guardian’ sigue trayendo polémica.

La extrema izquierda, liderada por Podemos, ha buscado tildar de ‘bulo’ las declaraciones del ministro de Consumo en contra de la ganadería española. Sin embargo, tanto Pedro Sánchez como otras figuras del PSOE las han dado por ciertas al salir a desmarcarse o puntualizar que las realizó a “título personal”.

El nerviosismo de la izquierda ha llevado a que, incluso, RTVE buscase blanquear al ministro comunista. Una osadía que ha denunciado a través de las redes sociales Iván Espinosa de los Monteros.

El portavoz de VOX empezó su crítica indicando: “Vaya. Parece que a RTVE no le ha gustado mucho este tuit mío tras el último ataque al campo español del Ministro Garzón, y sale a defenderle”.

De hecho, como se puede comprobar en este enlace, RTVE me dedica una buena parte de un informe de su "verificador" en el que califica como "engañoso" el que se diga que Garzón acusó al campo español de exportar carne de mala calidad. https://t.co/dmExCtW2wU

Para demostrarlo, comparte el informe del verificador de RTVE. Un documento que califica como «engañoso» el que se diga que Garzón acusó al campo español de exportar carne de mala calidad. Además, de señalar al representante de VOX: “de acuerdo a los datos de Hoaxy, la cuenta política más relevante en la expansión del artículo es la de Iván Espinosa de los Monteros”.

En este sentido, da un paso adelante y desmiente a la propia RTVE: “Lo primero es lo primero; no hay engaño. Cuando escribí acerca de esto me molesté en traducir literalmente lo que publicó The Guardian: «Contaminan el suelo, contaminan el agua y después exportan la carne de baja calidad de estos animales maltratados”.