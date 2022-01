La visita de Pablo Casado a una granja enerva a la izquierda, retratada fielmente en un chiste cutre de Anabel Alonso

Dijo Verónica Fumanal hace algunos días en ‘Todo es mentira’ que el PP se iba «a hacer la campaña electoral de granja en granja», y les ha parecido una genialidad a los bufones de Risto, que lo jaleaban este 14 de enero de 2021.

Efectivamente, a cualquier asesor medianamente decente se le ocurriría que si el ministro de Consumo del partido rival carga contra la propia industria cárnica española, y hay elecciones a la vista, la estrategia es hacer sangre y utilizarlo al máximo.

Así que Pablo Casado se desplazó a Ávila en esta jornada de viernes, a una explotación de ganadería extensiva -no a una de las famosas macrogranjas- y en el programa de Mejide pero sin Mejide se las han gozado no se sabe muy bien porqué. Debe ser porque este gesto del PP -como todo la polémica contra Alberto Garzón– ha enervado tremendamente a la izquierda, que ve cómo Mañueco (PP) puede conseguir mayoría absoluta en Castilla y León y ya no saben ni por dónde les vienen.

De modo que después de emitir un vídeo de la rueda de prensa de Casado con las vacas, dieron paso a la inefable Anabel Alonso, fiel representante de la izquierda patria, mala actriz y pésima cómica, para terminar haciendo un chiste cutre:

«No era un pronóstico fácil porque con las confusiones que tiene este hombre últimamente, Casado es perfectamente capaz de ir a un acto con vacas y hacerse una foto con el aguilucho de la bandera de la Fundación Francisco Franco».

Está Anabel Alonso para hablar de nadie

Flaco favor le hace a la izquierda mediática del país tener a representantes como Anabel Alonso marcando el paso… Pero ellos se lo han buscado.

La actriz -bastante floja- es habitual protagonista de imbecilidades varias. A recordar: ‘Imbecilidades Anabel Alonso’ en laSexta: cómo hacer el memo en televisión para que te sigan llamando.