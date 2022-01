Máxima tensión en ‘Todo es Mentira’: Aguirre le monta un pollo de Risto por usar noticias antiguas para atacarla

Esperanza Aguirre no dudó en montarle un pollo a Risto Mejide en su propio programa de este 24 de enero.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ desempolvó una noticia del 13 de enero para intentar atacar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que sentó muy mal a la ‘popular’, que no tardó en poner en su lugar al publicista.

En concreto, Risto quiso hablar de la condena a la Comunidad de Madrid que le obligaría a pagar casi 30 millones de euros por 135 camas inexistentes del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Es importante recordar que el origen de estos casi 30 millones de euros se remonta a 2005, cuando el ejecutivo que lideraba entonces Esperanza Aguirre adjudicó la gestión del hospital Puerta de Hierro a la UTE integrada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease.

Sin embargo, la expresidenta madrileña no se mostró preocupada y adelantó que se trata de una sentencia que “seguramente” será apelada por la Comunidad de Madrid en manos de Isabel Díaz Ayuso.

Una vez aclarado dicho punto y recalcando que ella solo tomó “una decisión política”, aprovechó para lanzar un ‘zasca’ al presentador de ‘Todo es Mentira’. “Yo te respondo, pero bueno… recuerda que soy una comentarista de las noticias, no una entrevistada”.

Si bien Risto intentó suavizar la situación diciendo que no buscaba ir en contra de ella, la ‘popular’ le silenció con un “yo lo siento como un ataque”.

Incómodo al ver cómo le quitaban todo el protagonismo, insistió en que ella solo estaba comentando sobre una noticia en la que era “protagonista”, pero Aguirre le recordó que “eso es algo que ya ocurrió hace muchos días. No es una noticia del día”. No obstante, dejó claro que no tiene nada que ocultar.

“Mira, me parece ideal que me preguntes por lo que quieras. Como acabas de ver, yo te respondo a todo, como acabo de hacerlo”. Un varapalo que obligó al publicista a cambiar de tema para pasar a la posible invasión de Rusia a Ucrania.