Echenique se inventa que Risto es culpable del “auge de la ultraderecha violenta” en España

Pablo Echenique acusó a Risto Mejide que favorecer el “auge de la ultraderecha violenta”.

Intentando echar un capote a un Pablo Iglesias arrollado por Celia Villalobos en ‘Todo es Mentira’, el portavoz de Unidas Podemos optó por cargar contra el programa de ‘Cuatro’.

Y es que parece que al político de extrema izquierda le dolieron más las risas que las duras palabras contra el ex vicepresidente segundo.

“Miseria moral entre risas. Luego todos muy preocupados por el auge de la ultraderecha violenta. ‘¡Oh, dios mío, qué puede haber pasado! Cómo hemos llegado hasta aquí sin darnos cuenta. No creo yo que sea por insultar, mentir y difamar todos los días en la televisión, ¿no?’”, indicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no hace ninguna valoración del ‘zasca’ que le metió la exministra de Sanidad del PP.

Todo comenzó cuando el presentador de ‘Cuatro’ desmontaba los ‘fakes’ de Podemos y la colaboradora aprovechó para lanzar un dardo envenenado al político de extrema izquierda.

Se puso un audio de Iglesias en RAC 1 donde criticaba que:

“Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de Felipe González, de José María Aznar, de Pepé Bono, de Margallo, de Calvo o de Celia Villalobos…El problema no es haber sido vicepresidente, es ser de Podemos”.