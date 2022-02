Olona y Griso ‘revuelcan’ a Beni, incapaz de defender el ‘pucherazo’ en el Congreso

Elisa Beni perdió la batalla contra Susanna Griso y Macarena Olona.

La tertuliana de izquierda poco pudo hacer para justificar el ‘pucherazo’ de Meritxell Batet ante las duras intervenciones de la presentadora de ‘Espejo Público’ y algunos de los políticos que ha entrevistado, como la diputada de VOX, la ‘popular’ Cuca Gamarra o el diputado de UPN Sergio Sayas.ƒtr

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados insistió en que «está claro» que la voluntad del diputado Alberto Casero no es lo que se reflejaba en la votación de la reforma laboral.

Gamarra dejó claro que el diputado del PP habría tomado todas las medidas para subsanar el error. Algo que termina admitiendo la propia Elisa Beni: “Desde la pandemia se anuló la llamada y se estableció una verificación en la propia aplicación…que Casero también hizo”.

Los usuarios de la extrema izquierda no tardaron en atacar al programa por echar por tierra la ‘victoria’ del Gobierno PSOE-Podemos y por la incapacidad de los representantes de izquierda por revertir las críticas.

Beni ‘entró al trapo’ en redes e intentó presumir del diputado de Ciudadanos como un aliado del PSOE-Podemos: “Bal está en este caso votando con el Gobierno, te recuerdo”.

Lejos de tranquilizar el nerviosismo progre, el usuario de Twitter le reprochaba que “eso no importa tanto, Elisa, porque habrás visto contra quiénes ha cargado. Ahora acaban de dar paso al presidente de la CEIM… Madre de Dios. No os van a dejar hablar cuatro palabras hoy. Asúmelo ya”.

Una vez más, la tertuliana intentó convertirse en la ‘heroína’ de la izquierda, pero con el mismo nefasto resultado: “Entra Podemos ahora…y estamos Càndido y yo”.

“Sí, Elisa, ya he visto que estabais Cándido Méndez y tú, pero no os han dejado meter baza en ese asunto. Habéis hablado más a partir de que han empezado a atizar contra Ione Belarra. En este sentido, no comparto lo que has defendido. Ese avance siempre beneficiará a la mujer”, acabó reprochándole el usuario a la tertuliana que no tuvo más remedio que guardar silencio.