Gonzo pone a Yolanda Díaz ante el espejo preguntándole si pretende ser presidenta

Tocaba entrevista amable en el prime time del domingo en laSexta (Salvados) después de que no se aprobase la derogación de su reforma laboral, por los pelos, con polémica, con una suerte de pucherazo y con más damnificados que victoriosos.

Nadie se cree esto como un éxito de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ni mucho menos Pedro Sánchez. Pero tienen que poner cara de cartón y tirar hacia adelante. La propia protagonista se lo dijo a Gonzo.

Y es que el entrevistador tampoco le iba a plantear una charla horrible llena de pullas y momentos incómodos, pero sí dejó un buen punto que resume no solo toda la entrevista sino también toda la intencionalidad de la entrevistada: ¿Quiere Yolanda Díaz ser la primera mujer presidenta del gobierno?

Aquí aparecieron la falsa humildad, las mentiras, las contradicciones.

«No», dijo segura.

Y después empezó el lío:

«No soy un proyecto político, Gonzo. ¿Esto quiere decir que he tomado la decisión? No, no la he tomado. Y soy franca. Y estas cosas (reforma laboral) me hacen distanciarme aún más. Estos días vi todas las cosas que dice la demoscopia respecto a la enorme distancia de la ciudadanía y la política».

El periodista no entendía la respuesta y ella no conseguía explicar absolutamente nada:

Gonzo: Habrá mucha gente en casa diciendo que no se aclara. No quiere ser presidenta pero no ha tomado aún la decisión».

Yolanda: No he tomado la decisión de lanzarme a un proyecto político.

Gonzo: ¿Que la llevaría a ser presidenta del gobierno?

Yolanda: Yo soy una mujer bastante humilde, nunca he creído en el sorpaso ni estas cosas. Pero también soy una mujer que no me quedo en las esquinas.

Gonzo: Usted dijo que no quiso ser ministra, que no quiso ser vicepresidenta del gobierno, entienda que hay gente en casa que cuando die que no quiere ser presidenta, pueda dudar.

Yolanda: Es que no debo de engañar a la ciudadanía, no he tomado la decisión a día de hoy.