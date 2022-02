Aparición fugaz de JJ Vázquez en TEM: Se da a la fuga tras llamar “putero” al Rey Emérito y descalificar a Casado

La aparición de Jorge Javier Vázquez en ‘Todo es Mentira’ fue tan fugaz como polémica.

El presentador de ‘Sálvame’, quien reprochó a Risto Mejide que llevaba mucho tiempo sin participar en su programa, aprovechó los pocos minutos que permaneció en el plató para insultar tanto a la Monarquía como al Partido Popular.

Jorge Javier Vázquez comenzó cargando contra Juan Carlos I, a quien acusó de “llevar el peso de la losa que el mismo se ató”. Aunque reconoce que fue clave para la historia de España, aprovechó para lanzar un ‘dardo’ envenenado: “Ahora, el Emérito solo es recordados por muchos como un putero”.

Lejos de ‘tirarle de las orejas’, Risto le río la gracia: “¡Hala!, ya tenemos titular”.

Sus ataques a la Casa Real también llegaron a la Infanta Elena, “quien tiene una cara de… de… de estar enfadada constantemente”, dijo entre risas. A lo que agregó: “Ella cree que España le debe algo a ella y a su familia, anda siempre con ese resentimiento”.

Totalmente venido arriba, el presentador de ‘Sálvame’ afirmó que “no les puedes pedir que tengan comportamiento normal [a la Casa Real], tienen su propio universo y creen que no comenten un solo error”.

Una vez que acabó de vomitar contra la Monarquía, el siguiente en su lista fue Pablo Casado.

“Las elecciones en Castilla y León son el momento ideal para que el PP se de cuenta de que Pablo Casado no puede seguir siendo el líder de la oposición. Él atravesó una etapa dura de crispación, controversia y de solo decir ‘no’ a todo lo que proponía el Gobierno. Pero debe haber gente más preparada en el PP. No como él, que da la sensación de estar escasamente preparado y de no generar ilusión”.

Antes de que Celia Villalobos le pudiera responder a sus ataques, Vázquez abandonó corriendo el plató de ‘Todo es Mentira’: “¡A mí no me metas en tus líos! Me quedó un discurso muy bonito para que ahora vengas con tu análisis político y me dejes a los pies de los caballos”.

A pesar de su fuga, Risto dejó opinar a la exministra ‘popular’. “Es muy difícil que Pablo Casado pueda ilusionar a alguien que vota sistemáticamente al PSOE”…. Antes de poder acabar la frase, se oyó a Vázquez que volvía entre las cámaras solo para puntualizar que “Ahora estoy entre Sánchez y Yolanda Díaz, aún no me he decidido”.

Al ser preguntado si votaría al PP con un nuevo líder, el presentador saltó con su última sandez: “A mi edad y siendo multimillonario…”.

Jorge Javier Vázquez y su obsesión con Casado y con la Casa Real

Esta no es la primera que Vázquez habla de política. De hecho, es el tema que más le gusta y cuando le llevan la contraria se pone en plan ‘pequeño dictador’. Por ejemplo, famosa es ya su estampida del ‘Deluxe’ después de abroncar a Belén Esteban por criticar la gestión del Gobierno en la pandemia.

El catalán, de hecho, ha hecho campaña por el PSOE en varias ocasiones y ha insultado públicamente a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Casado.

Uno de los ataques más bestias del presentador al líder del PP lo vimos el 21 de marzo de 2021 cuando, desde su blog de Lecturas, escribió, creyendo que era irónico, cosas tales como:

Pablo Casado es tan listo que para ejecutar su tarea ha sabido rodearse de personalidades más grises que la suya, que ya es decir. ¿Acaso alguien conoce a una persona más patosa que Teodoro García Egea? ¿O más anodina que Cuca Gamarra?

La Familia Real también ha sido objeto de los ataques de Jorge Javier. Entre otras cosas, ha dicho: