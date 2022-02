Segundo guantazo de Sergio Sayas al «manipulador» de Ferreras en solo 24 horas

Antonio García Ferreras se llevó un segundo guantazo de Sergio Sayas en solo 24 horas.

En el programa del 8 de febrero, al presentador de ‘Al Rojo Vivo’ le salió el tiro por la culata después de que intentó acorralarle echándole en cara que él había votado (en contra de la reforma laboral) con Bildu: “Votó con Bildu”, decía Ferreras.

Atónito por la falta de complejos del diputado, Ferreras insistió:

Sin embargo, el diputado le volvió a desarmar su argumento.

“Voté con Bildu como muchas veces he votado con Bildu, porque hay cosas que se aprueban con unanimidad” .

Pero aprovechó para meterle un ‘zasca’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Otra cosa es negociar con Bildu. Esa es una cuestión totalmente distinta. A mí no me han visto en un pasillo, ni en una silla, ni en una mesa, ni en un comedor, ni en una llamada telefónica con nadie de Bildu. Porque me parece una indignidad llegar a acuerdos políticos con Bildu”.