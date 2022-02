Esperanza Aguirre: “Si yo fuera Egea, dimitiría hoy antes que mañana”

Esperanza Aguirre considera que la ‘guerra civil’ del PP está dejando al partido “hecho unos zorros”.

Durante su intervención exprés en ‘Todo es Mentira’ del 17 de febrero, la expresidenta de la Comunidad de Madrid consideró que “es gravísimo que se espíe a un compañero” y que “si hay sospechas de un delito, lo que hay que hacer es denunciarlo. No contratar a una agencia de detectives”.

La ‘popular’ criticó que, “según parece ser”, Teodoro García Egea “venía durante los últimos meses advirtiendo a los periodistas que le iban a encontrar un escándalo a Isabel Díaz Ayuso”.

En este sentido, atribuye a que la polémica no radica en la fecha de la celebración del Congreso del PP en Madrid (como afirmó el secretario general en una rueda de prensa), sino “que me temo que todo esto es para amenazarla con hacerlo público si decidía ser la candidata”.

Si bien niega que este sea “el modus operandi que existe en el PP”, sí reconoce que le parecen “increíble que pasen estas cosas”.

Ante las cámaras de ‘Cuatro’, Aguirre aprovechó para lanzar un recadito al secretario general del PP. “Yo soy muy pro británica y he dimitido hasta tres veces. Si yo fuera Teodoro, dimitiría hoy más que mañana. Más aún después de esa rueda de prensa en la que anuncia que experimenta a Ayuso y no explica en qué ha faltado”.

Si bien Risto Mejide quería conocer su valoración sobre Pablo Casado en la guerra interna del PP, la expresidenta madrileña explica que “debe estar debatiéndose en si debe o no hacer caso a Teodoro. Es a mí a quien no le hace caso, aunque me leyó un mensaje el otro día sorpresivamente”.

Finalmente, Aguirre dejó claro que el PP debería trabajar en una tregua para “centrarnos en lo que es realmente importante. Salir de un Gobierno de Pedro Sánchez que pacta con la extrema izquierda, con los independentistas y los proetarras. Que hunde la economía con una inflación que no para de crecer, así como el precio de la luz y el malestar de los ganaderos”.

Feijóo en la misma línea

Las declaraciones de la expresidenta madrileña van en la misma línea de las realizadas por el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente gallego indicó desde ‘Onda Cero’ que «la noticia tiene contenidos tan rocambolescos, tan sorprendentes, que requieren una explicación».

Tras esta primera valoración y el cruce de gravísimas acusaciones de Ayuso y García Egea, el presidente gallego indicó en rueda de prensa que es «inaudito e imperdonable» si alguien encargó en Génova investigar a Ayuso, y ha añadido que, de ser así, «deberá explicar por qué y asumir sus responsabilidades».

En su opinión, «no es normal» y no cree necesario «contratar a alguien para explicar algo que es público y notorio», dado que se trata de información sobre contratos públicos que está en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. «Si hay problemas orgánicos del PP de Madrid y la sede del partido se deben resolver de manera inteligente y no provocando un incendio», ha añadido Feijóo, porque «no tiene ningún sentido».