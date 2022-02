Teodoro García Egea, compungido en laSexta tras su dimisión del PP

Nos decían de pequeños en el colegio que en la vida se puede hacer de todo, menos el ridículo.

Pues el ridículo es lo que están haciendo algunos dirigentes del PP y de forma destacada quién ha sido su secretario general hasta mitad de la tarde de este 22 de febrero de 2022.

El pasado domingo, ante la sede del PP en el número 13 de la calle Génova de Madrid, miles de partidarios de Isabel Díaz Ayuso casi adivinaron el destino, a corto plazo, que iba a tener número dos del partido.

Los mismos que coreaban hasta desgañitarse ‘¡Ayuso, presidenta!’ o ‘¡Ayuso a la Moncloa!, también gritaban una consigna que muchos consideraban ofensiva: ‘¡Teodoro al inodoro!’

Fue premonitorio, porque le ha faltado tiempo a quien ha sido más de tres años el secretario general del partido, para dejar el cargo y salir corriendo hacia el ‘inodoro’ de laSexta a confesarse con Ana Pastor.

Lo ha hecho, como casi todo, cegado por la soberbia y convencido, como le pasó al comisario Villarejo cuando se dejó entrampar por Jordi Évole o a su jefe Pablo Casado cuando acudió hace unos días a la COPE, muy seguro de que es tan listo que hará brillar sus argumentos.

Así arrancó el protagonista, claramente compungido, respondiendo a Ana Pastor:

«He decidido dejar el cargo para tomar aire y empezar una nueva etapa. He hablado con Pablo Casado y he tomado una decisión muy difícil.

«A Pablo Casado le seré siempre leal. Es una persona honesta y de principios, me enorgullece haber trabajado para él y espero que España se lo reconozca».

A la pregunta clave de la presentadora de laSexta, sobre si sigue siendo Pablo Casado presidente del PP, la respuesta fue tajante: «Pablo Casado es el líder y presidente del PP», respondió.

«La situación actual se deben a un cúmulo de circunstancias», explicaba Egea entre mucha palabrería y muy vacía con comentarios vagos: «Se han cometido errores de comunicación», insistía.

«Yo no me voy porque hayamos hecho nada mal, que no lo hemos hecho, sino para facilitar que se haga un congreso».