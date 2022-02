Borrell pierde los papeles en ‘Espejo Público’ cuando Griso le tilda de “locutor débil” ante Rusia

Josep Borrell perdió los papeles durante su intervención en ‘Espejo Público’ del 25 de febrero.

Al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores no le gustó oír a la presentadora de ‘Antena 3’ reprocharle la falta de respuesta ante la invasión de Rusia a Ucrania.

El socialista afirmó que Putin “ha engañado a los occidentales” y que el mandatario “está llevando a cabo una guerra total”. Unas palabras que ya sorprendieron a Griso, ya que en Estados Unidos venían advirtiendo desde hace semanas de la organización de una gran invasión rusa a Ucrania.

Borrell demostró el miedo a Putin cuando destacó una de sus amenazas: “habla de consecuencias nunca vistas, se refiere claramente a un arma nuclear”, del mismo modo que ha querido dar algo de tranquilidad, señalando que no cree que Putin “tenga ganas de apretar el botón nuclear, pero amenaza con hacerlo”.

La entrevista, se iba alargando en el tiempo, por lo que Susanna Griso, con el fin de recapitular, le comentaba a Josep Borrell que se quedaba con “con cierta sensación de impotencia”.

Una palabra que hizo enfurecer al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

“Si se refiere a que la UE no tiene la capacidad, ni la voluntad de intervenir militarmente en Ucrania, evidentemente es así, pero no me diga que lo ha descubierto esta mañana”, le respondió de mala gana.

Sin embargo, Griso no dio un solo paso atrás, sino que le metió un ‘zasca’ en directo.

Borrell le dio la réplica reprochándole que la periodista acusara en cierta medida a Europa.

“Rusia sabía perfectamente por Biden que la OTAN no iba a intervenir militarmente, pero no ponga el dedo en el ojo de Europa, ya que es el propio presidente Biden, el que ha dicho varias veces que Estados Unidos y la OTAN no iba a intervenir militarmente porque no iban a producir una Tercera Guerra Mundial con un enfrentamiento abierto. Eso no es Europa”.