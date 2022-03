El experto que se hartó del programa de Risto por manipuladores: "Es la primera vez que me piden esto..."

No nos sorprende absolutamente nada, pero la historia que cuenta Jesús Manuel Pérez Triana merece ser recogida.

Este señor es sociólogo y analista de inteligencia, además de autor de varios libros y artículos sobre geopolítica, relaciones internacionales, conflictos bélicos, etc.

El tiro de ‘Todo es mentira’, ya saben, el programa basurilla de Risto Mejide y toda su tropa en Cuatro iba bien direccionado. Para hablar de la invasión rusa sobre Ucrania parece un buen analista sobre el papel este respetado autor.

Pero por lo que sea la praxis televisiva es en muchas ocasiones de dudosa calidad. Todo es mentira, podríamos decir, especialmente si se trata del programa de Risto Mejide, donde quizás le van a intentar ‘dirigir’ las respuestas, guionizar la intervención, o lo que quiera que sea esto.

El propio afectado, Pérez Triana, lo explica en un hilo tuitero que no tiene desperdicio y en que acusa al programa directamente de querer manipularle las respuestas sobre un caso tan sensible como el que tiene azotada y afectada a toda Europa pero sobre todo a los ucranianos.

Es la primera vez que desde un medio me piden que diga que las cosas de cierta manera cuando yo no sé quién fue el primero que empezó los disparos. Y me da igual que lo dijera no sé qué medio.

— Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022