Risto se vuelve loco contra Iglesias por no querer mandar armas a Ucrania : «¿Vas a ir tú?»

Están los ánimos espectacularmente caldeados. Y no es para menos.

La ofensiva de Putin sobre Ucrania y la amenaza constante con apretar el botón nuclear a cualquier país que ose toserle ha puesto patas arriba la geopolítica mundial y las relaciones internacionales.

Y nosotros, en España, tenemos al profesor universitario y exvicepresidente del Gobierno, ahora líder podemita en la sombra y tertuliano a tiempo completo, Pablo Iglesias, que se ha sacado de la manga un argumento deleznable al respecto de la invasión este 2 de marzo de 2022.

Y es que ya sabíamos que el podemita jefe es de los de apoyar a Putin y que en eso está reforzando sus posturas, inicialmente de forma timorata, pero con esta exposición en la tele independentista catalana TV3 ya sin complejos. Bastante exaltado, Iglesias dice que no hay que mandar armas a Ucrania.

Os voy a contar algo muy importante a propósito de este debate sobre el envío de material ofensivo a Ucrania, que ha anunciado Pedro Sánchez y que responde a una clara presión social y un humor social muy concreto porque hace dos días no pensaba eso. Yo tengo amigos militares y, algunos de ellos, con experiencia de guerra. Les he preguntado si, efectivamente, ese material militar puede servir para que el ejército ucraniano o las milicias civiles ucranianas derroten al ejército ruso. A esto me han respondido que “en ningún caso”. “Es imposible dada la correlación de fuerzas que hay entre el ejército ruso y el ejército ucraniano y las milicias civiles”. Y les he preguntado cuál es la única manera de derrotar al ejército ruso. En su respuesta han sido inequívocos: “una misión militar e internacional liderada por Estados Unidos con otros países de la OTAN”. Ese es el debate que hay que tener.

Y en estas aparece Risto Mejide desde su programa ‘Todo es mentira’ en Cuatro, para atacar al podemita: «Es como para tomar notas y volver a aprender del profesor Iglesias». Sarcástico Risto.

Dice que nos va a explicar por qué no hay que mandar armas, porque él tiene amigos que le han dicho que no se puede ganar. Pues nada, Pablo Iglesias, te vas y a todos los ucranianos les dices que no les enviamos nada porque total, no pueden ganar. Si vamos a apostar por el diálogo, como dice que éstos que piden armas no se van a armar ellos para irse a luchar, ¿tampoco vas a ir tú a dialogar delante de un tanque ruso, no? ¿Te vas a ir tú? Porque apostar por el diálogo también es muy fácil desde aquí.