El guerrillero español que combate en Ucrania ‘desnuda’ a Podemos en ‘Todo es Mentira’: «Son terroristas de Putin»

Mariano García Calatayud (conocido como Mario), el guerrillero español que combate en Ucrania a Vladimir Putin, ‘desnudó’ a Podemos con solo una frase.

Durante su intervención en ‘Todo es Mentira’ de este 3 de marzo, el jubilado de Valencia que se encuentra en Jersón mostró su indignación por la oposición del partido de extrema izquierda al envío de armas a Ucrania.

“Son terroristas de Putin”, afirmó sin dudas. Sin embargo, no han sido los únicos que se llevaron un ‘zasca’ internacional.

‘Mario García’ también invitó a Pedro Sánchez a que vea las imágenes de la guerra y del impacto que están teniendo sobre la población civil, llegando a reconocer que a él le han disparado y apuntado en diversas oportunidades los soldados de Moscú. “Ojalá que lo vea y entienda de una vez que tenemos que ir todo a una”.

Sobre la caída de Jersón en manos del ejército ruso, pidió prudencia sobre la información que se transmite: «Tengo que comprobarlo porque los rusos están lanzando muchas mentiras. Hasta hace nada la bandera ucraniana seguía ondeando en el Ayuntamiento».

La indignación del jubilado español fue compartida por Antonio Naranjo, quien tildó de “espectáculo” la sesión del Congreso de los Diputados donde Sánchez anunció el envío de armas ante el visible enfado y rechazo de sus socios de extrema izquierda.

Por lo que el periodista indica que “el debate no debería ser si enviar o no armas hacia Ucrania, sino quizá sobre hacer algo más allá que cubrir el expediente o del postureo”.

Las duras palabras contra el Gobierno PSOE-Podemos llegan 24 horas después de que Risto Mejide se volviera loco contra Pablo Iglesias.

“Dice que nos va a explicar por qué no hay que mandar armas, porque él tiene amigos que le han dicho que no se puede ganar. Pues nada, Pablo Iglesias, te vas y a todos los ucranianos les dices que no les enviamos nada porque total, no pueden ganar. Si vamos a apostar por el diálogo, como dice que éstos que piden armas no se van a armar ellos para irse a luchar, ¿tampoco vas a ir tú a dialogar delante de un tanque ruso, no? ¿Te vas a ir tú? Porque apostar por el diálogo también es muy fácil desde aquí”.