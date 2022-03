Josep Borrell abronca a Ana Pastor por soltar la pregunta de la guerra nuclear

Desde Versalles entraba directamente en El Objetivo por videoconferencia en la noche de 9 de marzo de 2022 Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, apenas unas horas después de haber contado una ocurrencia por la que le estaban metiendo la del pulpo.

Borrell insistió en ello también en laSexta con Ana Pastor, que los europeos deben bajar un poco la calefacción para castigar a Rusia, «aunque no los españoles porque no usan este gas», matizó.

Pero a Borrell se le ven las ojeras de lejos de falta de sueño, tensión y mucho trabajo, y una de las preguntas de la periodista no le entró ni mucho menos bien. Pastor, como buena sensacionalista de laSexta, rápidamente soltó la preguntita del botón nuclear de Putin, de modo que Borrell, con mucho estilo, le metió a Putin por jugar con estas cosas y de paso abroncó sutilmente a la entrevistadora: «Los que hagan referencia a dar el arma nuclear demuestran una gigantesca irresponsabilidad».

Pues entre ellos, estás tú, Pastor.

Así fue la pregunta concreta:

«Decía al principio de la entrevista que nos tenemos que preparar para lo peor, a la vista de lo que está pasando en las últimas horas, y y le pregunto también por la posibilidad de apretar el botón nuclear, que es algo con lo que Putin ha amenazado a la comunidad internacional. ¿Usted cree que es una posibilidad real o todavía no o nunca lo va a ser?»

Y la respuesta de Borrell, haciendo también responsable con mucho estilo de sacar el temita a la entrevistadora:

«Es una enorme irresponsabilidad hablar de botones nucleares y amenazar con el arma nuclear. Es una gigantesca irresponsabilidad por parte de quien lo hace. No voy a hacer especulaciones para no entrar en su juego. Nosotros estamos intentando ayudar al Ucrania, con armas convencionales y haciendo frente a una guerra convencional, con todo lo horrible que es. Francamente, creo que los que hagan referencia a dar el arma nuclear demuestran una gigantesca irresponsabilidad. Nosotros no vamos a entrar en este juego».