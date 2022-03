Iker Jiménez transmite el afligido mensaje del coronel Baños: «Estoy harto de amenazas, me aíslo»

Uno de los personajes más mediáticos del momento, por sus tremendos conocimientos de geopolítica en nuestro país, es el coronel Pedro Baños; recuerden, llegó incluso a emitir algunas ediciones de su propio programa.

Con la guerra de facto apaleando a Europa, con los civiles ucranianos huyendo despavoridos del horror de una invasión deleznable, el coronel Baños ha sido una de las recurrentes voces para los espectadores tanto del programa de Iker Jiménez (Horizonte) en Cuatro como de su propio Twitter, etc.

Pero algo ha cambiado en las últimas fechas que al doctor Baños no le ha gustado ni un pelo.

El mensaje de Iker Jiménez este 10 de marzo de 2022 en su programa es tan claro como críptico. Dice lo que dice pero deja mucho por decir. Lo que está claro es que Pedro Baños no acudió al espacio en el que sí estuvo hace solo siete días y tampoco se había prodigado en su perfil de la red social en las últimas 36 horas.

Iker Jiménez al habla:

Yo les decía que tenía un mensaje del coronel Baños, nuestro querido coronel Baños, que es un patriota. Pero, cómo definir cómo está. Está un poco abrumado, y no por cuestiones de redes sociales, que como me comprenderán eso es mínimo; él ha estado en la guerra, imagínense lo que puede ser una red social. Pero pasan cosas, y él es un espíritu libre, aquí todo el mundo habla en libertad, y él de alguna manera me ha dicho que puedo decir que ‘harto de las amenazas me aíslo, me meto poco menos que en un búnker y ya volveremos a hablarnos. Siempre va a tener este programa y la máxima libertad para hablar. Yo sé que es un hombre que ama a su país y de convicciones firmes y eso a veces también es un peligro.