Alejandra Rubio cuenta cómo fue el día que Makoke se fue a por ella en una publicidad

Quizás están intentando en Telecinco reflotar y reflotarse con una polémica entre dos clanes: Las Campos y los… ¿Makokes?

Al final estas bolas de nieve nunca se sabe cuánto pueden engordar, pero lo cierto es que parece que quedará en una bronquilla de platós bastante bajuna.

El pasado 13 de marzo de 2022 saltó en el plató de Viva la vida una chispa que no se entendía muy bien: la agria disputa entre Terelu y Makoke.

Se arremolinaron ambas en una pelea (que Diego Arrabal, de forma machista, calificó de «pelea de gatitas») y se volvió a repetir amarga bronca en el mismo plató este sábado 19 de marzo. Finalmente, este domingo día 20, con la presencia de la hija de Terelu, fue cuando se han entendido los resquemores de cada cuál.

La propia Alejandra Rubio explica de dónde vienen aquellos lodos:

De esta forma, la tertuliana explicó qué pasó en aquella famosa publicidad:

«Yo no me metí nunca en la vida de Makoke para que no me salpique nada. Lo único que pasó es que Kiko Matamoros hizo un comentario [sobre su hija] en Sálvame que Makoke malinterpretó y yo interpreté como creía que había sido. Y ella vino a por mí muy enfadada y yo le dije que no le iba a faltar el respeto. No me insultó que yo recuerde… Se puede hablar mal en un momento cuando se está enfadado…»

«Yo sinceramente no vivo pensando en esta bronca de Makoke y hago mi vida normal, pero esto se lo cuento a mi madre porque me llamó en ese momento justo… Y a mi madre es una cosa que le molestó, y yo lo entiendo, porque yo me quedé alucinada porque es algo que no me esperaba de Makoke. Pero mi madre no ha sido amiga de Makoke en la vida».

¿Qué es lo peor de toda esta bronca? Muy sencillo: que es más vieja que el hilo negro. Pero en Telecinco están realmente mal de contenidos. Lo están pasando de pena. Necesitan un empujón determinante. Un MerlosGate, una bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier o algo del estilo.

Porque esta bronca entre Makoke y Alejandra Rubio ya trascendió en su día, y fíjense si ha llovido: el primero de agosto de 2021.

«Estaba tan tranquila fuera y ha venido echa una furia. No me han gustado las formas. Yo he sentido que me has faltado al respeto por como me lo has dicho fuera. No he justificado a Kiko, conociéndole no lo ha pensado, se le ha ido de las manos y no creo que lo piense. Me parece horrible que llame retrasada a su hija. Me lo dice mi madre y me muero».