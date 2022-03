Celia Villalobos salta contra Gonzalo Cortizo por su nefasto comentario en ‘TEM’: “¡Pero si vienes de la SER!”

Celia Villalobos saltó a la yugular de Gonzalo Cortizo después de su nefasto comentario en el ‘Todo es Mentira’ del 22 de marzo.

El periodista de ‘Eldiario.es’, que llevaba meses sin pasar por el plató de ‘Cuatro’, mostró su rechazo a que el programa de Risto Mejide fuera tan crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Yo quería hacer una apreciación de carácter general del programa, porque llevaba meses sin venir al plató, pero con el Gobierno ha cambiado la cosa, ¿no? No digo que no les hayan dado motivos, pero estáis y especialmente tú [Risto Mejide] enfadados…”.

“¿Enfadado yo?, yo me enfado todos los días”, respondió el presentador para esquivar la crítica, mientras que Antonio Castelo le metía el dedo en la llaga del periodista de izquierda: “Pero, ¿tú no ves el programa?”.

En un intento por defenderse, Risto soltó “pero me alegra que hables de lo que tu quieras hablar” y que “no veo tanto cambio” en la línea editorial. Sin embargo, Cortizo insistía en que sí había “un cambio en el ambiente”.

Risto analiza la fallida reunión de las tres ministras con los transportistas: "¿Es este el gobierno que va a apagar un fuego y le echa gasolina?"#TodoEsMentira22M

https://t.co/0nownEpOnK — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) March 22, 2022

Una afirmación que acabó haciendo reaccionar a Villalobos, quien le reprochó que “llevo muchos años yendo a programas de televisión y liderando mi partido. Pero nunca se me ha ocurrido decirle al director de un programa que cambió porque no me ha gustado lo que han dicho”.

A pesar de que el periodista de ‘ElDiario.es’ intentó negar lo que había dicho segundos antes, la exministra de Sanidad no le dejó mentir: “Sí, has venido a decir que están puteando al Gobierno y antes no lo hacíais”.

A lo que agregó una recomendación: “hijo de mi alma, aprende a defender mejor a tu Gobierno”.

Para calmar la tensión del plató, Risto agradeció las palabras de Cortizo y de Villalobos porque “tienen toda la libertad para decir lo que quieran y piensan”.

Una tregua que intentó aprovechar el periodista de izquierda para ponerse una medallita: “claro, sino no vendría”. Pero una vez más fue sacudido por la ‘popular’, quien le calló con un contundente: “¡Pero si vienes de la SER!”.

“Es falso que en todos los medios de comunicación exista plena libertad para decir lo que se piensa”, enfatizó Villalobos, en lo que pudo ser un dardo envenenado para la cadena de radio.