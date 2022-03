Rahola y Risto dan la razón a Ayuso: Respaldan la propuesta de ‘arrebatarle’ los 20.000 millones de Igualdad

Tuvieron que pasar casi 10 días para que Pilar Rahola y Risto Mejide llegaran a la misma conclusión que ya había avanzado Isabel Díaz Ayuso.

El pasado 14 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid mostró su preocupación por el impacto de la inflación en el bolsillo de las familias españolas, por lo que presentó una propuesta para mejorar si situación.

Por un lado, planteó en la Conferencia de Presidentes suspender temporalmente los impuestos a la luz y el gas, como medida para reducir la factura de los servicios básicos. Además, de destinar los 20.000 millones que se inyectaron al Ministerio de Igualdad para ayudar a las familias españolas.

“Esos 20.000 millones no sé si estamos para gastarlos. No creo que nadie lo entendería. Si preguntan a cualquier mujer, yo creo que respaldaría que ayudemos a mujeres, a niños y a todos a salir adelante. Creo que es momento para esto. Para salir a lo urgente, al aquí y al ahora y no a agendas políticas… ideológicas”, sentenció Ayuso.