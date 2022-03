El conflicto directo que ha querido explotar Telecinco y que es un bluf de campeonato

Saben ustedes que en Telecinco están ‘de rebajas’.

Muchos y gordos problemas para Sálvame, que se aboca a su desaparición -aunque le pasó más veces y resucitó el formato-, y eso supone una crisis existencial tremenda para el resto de la parrilla de la casa. Al fin y al cabo, todos los programas de la cadena viven en mayor o menor medida del corazoneo propio de la fábrica Mediaset. Si se acaba Sálvame es probable que empiece a derruirse el castillo de naipes.

De modo que en el espacio vespertino de fin de semana, Viva la vida, llevan algunas fechas intentando reactivar el ardor con una polémica entre dos personajes -y clanes- importantes de este mundillo: Alejandra Rubio (Las Campos) y Makoke (los Matamoros)…

Y hasta tres programas les va a durar, pero no más.

Este 27 de marzo de 2022 por fin Emma García juntó a las dos protagonistas del conflicto (¿conflicto?), las colocó en un aparte fuera de plató e intentó hacer televisión de alto voltaje de un auténtico bluf.

«¿O sea que estaba bien la relación hasta que ha salido esto?» Preguntaba García, atónita, viendo que las contendientes no tenían muchas ganas -ni contenido- de disputa.

«Si es que no entiendo qué ha pasado», decía una y apostillaba la otra: «Yo tampoco».

«Perdonad, ¿os lo tengo que recordar yo?» Trataba de meterse la presentadora. Tremendo.

Al final entraron un poco en dimes y diretes de una historieta del verano de 2021. Y fin. No va a más.

Todo se remonta a un 31 de julio de 2021 en el que saltaron chispas -tampoco es para tanto- entre Alejandra Rubio y Makoke. Y de pronto, saltó a la luz misteriosamente en Telecinco a mediados de este mes de marzo. Así contaba la pequeña de Las Campos -otra vez- cómo sucedió un tema de hace meses…

«Fue por mí… Creo que es porque un día Makoke se vino a cuchillo a por mí durante una publi. Yo no me metí nunca en la vida de Makoke para que no me salpique nada. Lo único que pasó es que Kiko Matamoros hizo un comentario [sobre su hija] en Sálvame que Makoke malinterpretó y yo interpreté como creía que había sido. Y ella vino a por mí muy enfadada y yo le dije que no le iba a faltar el respeto. No me insultó que yo recuerde… Se puede hablar mal en un momento cuando se está enfadado…»