TEM: Javier Chicote (ABC) pone contra las cuerdas a Ábalos por el golpe de timón sobre el Sáhara Occidental

José Luis Ábalos no sabía dónde meterse durante el ‘Todo es Mentira’ del 31 de marzo.

El periodista Javier Chicote fue tajante sobre el golpe de timón de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, por lo que pidió al exministro de Transportes y diputado del PSOE que valorase la carta del presidente del Gobierno al rey Mohamed VI.

El coprotagonista del ‘Delcygates’ empezó justificando su apoyo al Sáhara Occidental “ya que existen fotos y es conocido el respaldo que les vengo ofreciendo durante años”, pero evitó cuestionar el giro de la política internacional del PSOE.

Para escabullirse se sacó de la manga una historia en la que “un joven de la zona una vez me preguntó: ‘Señor, ¿usted que yo tengo futuro acá?’”. Una historia que, si bien recuerda a la inventada jubilada Carmen o la Valeria de Pedro Sánchez, busca defender que “hay que desbloquear la situación que existe”.

Justamente el argumento utilizado por Pedro Sánchez el 30 de marzo en el Congreso de los Diputados, donde negó en varias ocasiones que su decisión suponga un «giro» en la relación de España con Marruecos, sino que es «un paso más» en la solución a un problema que se remonta a 1976.

«Es un paso más en un camino que se inició hace 14 años», recalcó apelando a la postura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora bien, Ábalos buscó discretamente desmarcarse del plan de Sánchez, por lo que recordó que “no se puede pensar en una autonomía de Marruecos como en las que existen dentro de España” y consideró que se trataría, más bien, de una especie de “sistema federal”.

Al ver que se escapaba por las ramas, Chicote le volvió a insistir en si apoyaba o no la decisión tomada por el Gobierno, por lo que volvió a citar a Sánchez: “Es un tema de enorme complejidad y les pido a ustedes que valoren esa complejidad”.

En este sentido, puso en pausa su opinión hasta “poder conocer cuál será el grado de autonomía política que tendría el Sáhara Occidental, ya que sobre la autonomía administrativa no soy muy optimista. No sé si me explico”, indicó para dejar entrever que no se fía de Marruecos.

Un mensaje que recalcó cuando indicó que “no creo que un modelo de autonomías como el que exista en España sea exportable a Marruecos”. Eso sí, coincidió con Sánchez en que están obligados a entenderse con el país vecino porque “es un socio que está llamado a ser un aliado… somos su principal socio”.

El negro augurio de Girauta sobre Ceuta y Melilla

Juan Carlos Girauta se muestra pesimista ante el futuro que se les avecina a Ceuta y Melilla después del golpe de timón de Pedro Sánchez respecto a la posición de España con la cuestión del Sáhara Occidental.

El columnista de ABC compara la preparación de la rendición del Gobierno socialcomunista al chantaje de Marruecos con la elaboración de las salchichas, un proceso que a muchos consumidores de ese producto no les gustaría conocer:

Hay razones para ocultar al público el proceso de elaboración de las salchichas y de los volantazos diplomáticos. El estómago social no es ajeno a los tabúes culturales. Nadie habría ingerido el ‘bratwurst’ albareño-marroquí de haber sabido cuánta dignidad torturada entrañaba, cuánto humillación. Cómo degrada el ajustarse a las expresiones literales exigidas por el jefe alauita. Sánchez tuvo que besar el suelo y, a continuación, fue avergonzado con la exhibición de la carta-salchicha, que aún no había sido embutida con una corrección de estilo.

Girauta asegura que dan ganar de echar hasta la última papilla después de ver cómo se gestó el famoso trágala:

Da arcadas pensarlo. Deben estar sufriendo quienes se tragaron el producto engañados por nuestro cancillerín. ¿A él le pilló por sorpresa? Más preocupante aún: cualquier otro ser sobre la tierra conocedor de la historia habría previsto la pública vejación.

La falta de cintura diplomática haya puesto en peligro el futuro de Ceuta y Melilla como posesiones españoles: