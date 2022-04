Antonio Naranjo se harta de Risto por negar la costosa lista de la compra de Yolanda Díaz: «¿Es fake porque lo dice ‘Público’?»

Máxima tensión en la recta final del ‘Todo es Mentira’ del 4 de abril.

Risto Mejide aprovechó los últimos minutos del programa para intentar desmentir que el ministerio de Yolanda Díaz preveía destinar más de 820.000 euros para dotar a sus despensas y almacenes de productos de auténtico lujo.

Desde el plató de ‘Cuatro’ no dudaron en tildar de ‘fake’ la información publicada por el diario ‘El Debate’, a pesar de que se trataba de la información obtenida en los pliegos de un concurso público convocado por la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo para proveer durante un año sus despensas y cocinas.

Para echarle un cable a la vicepresidenta comunista, el presentador de ‘Todo es Mentira’ se basó en el ‘desmentido’ del diario de izquierda ‘Público’, donde se argumenta que no se trata de una lista “gourmet” debido a que las 4.000 botellas de Rioja que mencionan “tienen un coste de 2,80 euros por botella, y el marisco es congelado”.

Para validar los argumentos del diario de izquierdas, Risto comentó con ironía y riendo: “Qué en un ministerio comen langostinos, ¿qué será lo próximo?”.

Sin embargo, fueron unos argumentos que no le parecieron suficientes a Antonio Naranjo que no dudó en lanzar una pregunta incómoda: “¿Es fake porque lo dice ‘Público’?, ¿por eso es ‘fake’”.

Lo que hizo que Risto y su equipo se vieran las caras y tuvieran que apresurarse a decir: “no, no. Nosotros también lo contrastamos en el vídeo”.

Sin embargo, Naranjo ya no daba marcha atrás: “Lo que dice ‘Público’ es que este ministerio del Trabajo, que era ‘distinto’, tiene la misma forma de actuar que los anteriores ministerios de trabajo… A mí me llama mucho la atención que se gaste dinero público, lo haga Yolanda Díaz o Cristóbal Montoro, y no sea la cafetería del ministerio la que costee su propia compra”.