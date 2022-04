Leñazo a Évole en laSexta: va de ‘estrellita’ y huye cuando toca debatir

El cónclave del Partido Popular fue el tema político y mediático del primer fin de semana de abril y lo que abordaron con mayor fragor en todas las tertulias televisivas.

No iba a ser menos la de Nuria Roca en laSexta este domingo 3 de abril de 2021, que además contaba con uno de los presentadores buque insignia de laSexta y que, no nos engañemos, va bastante de ‘estrellita’. Jordi Évole respondía como entrevistado por videoconferencia y se permitió el lujo de, desde la distancia, intentar meter un golpe bajo en la propia tertulia cuando nadie le había mentado…

Antonio Naranjo, el periodista aludido, se revolvió, para disgusto del Follonero.

«Te pediría un titular, o si tú crees que se ha pasado página realmente de esta crisis que parecía que tenía el PP», preguntaba Nuria Roca. Y ya todo lo demás se lo montó en su cabeza Évole…

«Yo de entrada intentaría ser un poco indulgente con las personas que empiezan en un cargo, y en este caso con Feijóo, que empieza a dirigir uno de los partido más importantes de este país. Y en este caso creo que se encuentra con un trasatlántico al que hay que virar de rumbo y le va a costar muchísimo. En el PP hay muchas personas que no son de la línea de pensamiento de Feijóo y creo que se lo van a poner muy difícil. Esto siempre es lo más difícil y va a tener que ser muy poco a poco para que no sea nada brusco porque si no se lo intentarán cargar».

«Pero sí me gustaría que en este nuevo PP costase menos decir palabras como ‘patriarcado’, que antes he visto que en la mesa todavía hay a quien le cuesta mucho decirlas».