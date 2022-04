María Jamardo ‘bombardea’ a zascas a Iñaki López (laSexta): “Lecciones de moral y de periodismo tú a mí, ni una”

María Jamardo le cruzó la cara a Iñaki López por su cobarde ataque a través de las redes sociales.

El copresentador de ‘Más Vale Tarde’ buscó aprovechar los ataques de los trol de extrema izquierda contra la periodista tras su análisis del bombardeo de Guernica en ‘Ya son las ocho’ de Telecinco.

La jefa de tribunales de ‘El Debate’ y colaboradora de Telecinco, Telemadrid y esRadio, buscó hacer un análisis menos parcializado de los hechos ocurridos en el municipio de Vizcaya, por lo que afirmó que:

“Hay una cuestión en la que sí que me gustaría matizar, que es esa alusión al bombardeo de Gernika. Yo creo que también hay que tener en cuenta que ese guiño, esa referencia que se hizo, también indirectamente por parte de Pedro Sánchez en su alocución posterior, hablando de situaciones críticas, dificultades históricas del pueblo español”.

A lo que agregó:

“Me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo y el partido comunista estaban del lado, o tenían el apoyo de Stalin o de las ideas de Stalin. Entonces, ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. O ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Yo creo que una guerra civil es un fracaso de un pueblo al completo, esto no tiene nada que ver con una guerra civil”.

Sus palabras fueron tomadas por la extrema izquierda para ir en su contra, entre cuyas voces más reconocidas aparecieron la de Iñaki López.

A lo que sumó en un tuit posterior: “Exterminados y años después, ultrajados. Es alucinante”.

Si bien López buscaba el aplauso fácil de la extrema izquierda, lo que se acabó llevando fue un ‘bombarde’ de zascas por parte de la jefa de tribunales de ‘El Debate’.

“Lo que es alucinante es que un “compañero” se preste a la lapidación en redes, con insultos y amenazas que serán denunciados, de otra sin ni siquiera hacerse eco del corte completo. Lecciones de moral y de periodismo tú a mí, ni una”, le soltó a través de su cuenta de Twitter.

Para zanjar la polémica, la periodista dejó claro que “no debato con bots ni con fascistas sobre la Guerra Civil española. No pierdan ni tiempo, ni energía. No hay guerras justas ni nadie que las defienda. Buenos días”.

No debato con bots ni con fascistas sobre la Guerra Civil española. No pierdan ni tiempo, ni energía. No hay guerras justas ni nadie que las defienda. Buenos días!

— María Jamardo (@MariaJamardoC) April 6, 2022