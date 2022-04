El ‘oportuno’ recule de Pablo Iglesias con la designación de Yolanda Díaz desde RTVE

No dejará de sorprendernos nunca Pablo Iglesias y mucho menos en este mes de abril de 2022, que anda promocionando su librito y como sabe manejarse, irá dejando titulares allá por donde vaya.

Y eso es lo que hizo este 8 de abril de 2022, entrevistado por Gemma Nierga en esta RTVE que nos ha tocado vivir y que resulta que tiene un alter ego en catalán.

En Café de Ideas es donde el exlíder podemita y ahora jefe morado en la sombra cuenta que quizás no hizo lo correcto designando a Yolanda Díaz como su sucesora…

«No tengo claro que fuera lo correcto. Quizás lo que tendría que haber hecho era dejar en manos de los partidos para que organizaran unas primarias, eso hubiera sido mucho más previsible y más democrático que dar mi opinión y decir que era aquella compañera. Quizás me equivoqué y eso no fue un acierto, pero tengo la intuición de que si no lo hubiera hecho es que la crítica hubiera sido es que había dejado todo en manos de la gente del partido y que con unas primarias, cualquier canditato podría arrasar…»