Una diputada del PP irrumpe en el programa de Risto para denunciar la pifia policial de Sánchez en Kiev

Una diputada del PP irrumpió en ‘Todo es Mentira’ para denunciar la gravedad de la pifia de Pedro Sánchez y su jefe del Gabinete durante la visita a Kiev que indigna a la Policía Nacional.

Ana Vázquez Blanco publicó el 21 de abril una foto del presidente del Gobierno sentado durante su encuentro con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, donde un detalle llamó la atención de la ‘popular’ y de una buena parte de la Policía Nacional.

Se trata del jefe del Gabinete, Óscar López Águeda, a quien se le ve portando un chaleco antibalas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Un hecho que enfadó a Vázquez Blanco como lo transmitió a través de su cuenta oficial de Twitter.

“El 45% de la plantilla de Policía sin chalecos antibalas, un 10% caducados, pero el jefe de gabinete de Sánchez tiene un chaleco, sin ser policía. ¡¡Espero que ahora no haya un Policía sin chaleco!!”

Una denuncia que, si bien era compartida por los agentes de la Policía y aviva el malestar interno que ya existe contra el Gobierno de Pedro Sánchez y de su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue tomada a broma por parte de ‘Todo es Mentira’ y una de sus colaboradoras, Susana Díaz.

Sin embargo, las risitas se acabaron cuando Vázquez Blanco llamó en directo para poner los puntos sobre las íes.

La ‘popular’ dejó claro que no esperaba que la delegación española fuera sin protección, sino que resulta un error haber utilizado el “chaleco externo” de la Policía Nacional por varios motivos. El primero, que “contra un subfusil de calibre 7,62 que utilizan los rusos es como un papel. Es decir, no vale para nada”.

Sin embargo, no es el único motivo de peso, ya que también reprocha que se use uno de los modelos con anagramas cuando “existen otros chalecos internos que no tienen ningún tipo de símbolos”. A lo que agrega el error de dotar a un civil de un chaleco policial

Finalmente, lamenta la imprudencia de haber donado dicho chaleco al abandonar Ucrania.

“Me preocupa que me respondan desde Moncloa afirmando que donarán los chalecos, ya que es una imprudencia. Imaginen que se lo entregan a un civil que fallece y se encuentra con el chaleco un ruso, ¿qué puede pasar?”.

A pesar de que Susana Díaz intentó salir en defensa del Gobierno de Sánchez aplaudiendo la entrega de todo tipo de material defensivo y ofensivo posible a Ucrania, la diputada del PP acabó con su demagogia recordándole que sus socios de Podemos estaban en contra de ayudar militarmente a los ucranianos.

Como si fuera poco, Esperanza Aguirre le dio la estocada final: “No puedes olvidar que Sánchez tuvo que rectificar, al principio también se posicionó en contra de enviar armas y fue el último en tomar la medida”.