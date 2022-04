Iglesias no soporta las burlas de Risto y pierde los papeles en ‘Publico’: “¡Farlopero!”

Pablo Iglesias encajó muy, pero muy mal, las burlas de Risto Mejide y sus colaboradores.

Al ex vicepresidente del Gobierno no le gustó que desde ‘Todo es Mentira’ indicaran que “el PSOE sitúa a Pablo Iglesias como el instigador de lo que llaman una campaña contra Margarita Robles y le acusa de enredar con el apoyo de Gabriel Rufián”.

Aún menos, que se rieran de él por quedar en el olvido político de España después de que Isabel Díaz Ayuso le diera un colosal varapalo con los resultados obtenidos en la votación del 4-M.

“¿Pablo Iglesias?, ¿Es un político nuestro?”, bromeaba Antonio Castelo.

“Sí, uno que lleva coleta y perilla y luchaba por las injusticias, pero no era D’Artagnan. El del mate, ¿te acuerdas?”, le respondían sus compañeros de plató. Mientras que el propio Risto le remataba al llamarle “el uruguayo del palo” o “emérito de Podemos”.

Aunque intentó aguantar el troleo con una sonrisa o levantando su mate a la cámara, no tardó en demostrar su profundo enfado.

Iglesias empezaba respondiendo de forma cordial: “Nos alegra comprobar que Risto y sus colaboradores ven y escuchan ‘La Base’ y que se han fijado que me he aficionado al mate”. Un tono que duró tan poco como sus oportunidades de haber sido presidente de la Comunidad de Madrid.

“Le vamos a recomendar a Risto Mejide una canción de los ‘Lendakaris Muertos’ y se llama ‘Oso Panda’. La verdad es que, para ocultar ese tipo de ojeras, unas gafas de sol como las de Risto funcionan de cine. Tú si que vales Risto…”.

Una afirmación con la que Iglesias llama directamente “farlopero” al presentador de ‘Todo es Mentira’, así como lo comprueba la propia letra de la canción dedicada:

No es la primera vez que Iglesias acaba atacando a Risto por sus comentarios o críticas a Podemos.

Por ejemplo, a inicios de marzo el presentador de ‘Cuatro’ no aguantó el rechazo del exlíder de Podemos al envío de armas a Ucrania, por lo que le reprochó con dureza:

“Dice que nos va a explicar por qué no hay que mandar armas, porque él tiene amigos que le han dicho que no se puede ganar. Pues nada, Pablo Iglesias, te vas y a todos los ucranianos les dices que no les enviamos nada porque total, no pueden ganar. Si vamos a apostar por el diálogo, como dice que éstos que piden armas no se van a armar ellos para irse a luchar, ¿tampoco vas a ir tú a dialogar delante de un tanque ruso, no? ¿Te vas a ir tú? Porque apostar por el diálogo también es muy fácil desde aquí”.