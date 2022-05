El Coronel Baños saca la cara por el CNI dejando en la cuneta a Robles, Bolaños y Sánchez

Regresaba el Coronel Pedro Baños al programa en el que colabora cada semana, ‘Horizonte’ (Cuatro) de Iker Jiménez, después de quedar durante dos rounds en la loneta a causa de su segunda infección por COVID.

Lo hacía en la noche de ese 12 de mayo de 2022, una velada en la que la opinión del Coronel parecía particularmente interesante, como en lo fue en el caso de la invasión de Putin a Ucrania que finalmente tantos problemas le trajo… En este caso, Jiménez le preguntaba por lo sucedido en las últimas fechas en el CNI, decapitada su directora (Paz Esteban) por el Gobierno de la Nación, incompetente e insolente en un intento desesperado por entregar alguna cabeza a los independentistas por los escándalos de espionaje.

Pedro Baños fue taxativo a la hora de explicarse y analizar el caso, dejando al Centro Nacional de Inteligencia como un estamento colosal y de máximo prestigio, pero sin poder decir lo mismo de otros estamentos del Estado: véase los manazas Sánchez, Robles y Bolaños.

«Los servicios de inteligencia tienen su propia diplomacia y sus propios códigos. Hay que decirlo muy alto: el prestigio del CNI no ha quedado perjudicado en absoluto en el ámbito internacional. Todo el mundo sabe de la valía del personal del CNI. Otra cosa es que tengamos una carencia de medios porque somos una potencia media y no una superpotencia. Es uno de los problemas, que como carecemos de esos medios hay que acudir a empresas privadas que te venden esos programas. Pero en cuanto a profesionalidad, ha quedado absolutamente inmaculada, cosa que no se puede decir lo mismo de otros estamentos».