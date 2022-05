Nacho Cano agita ‘El Hormiguero’ al hablar de la «valiente» Ayuso: «Se ha dejado los cojones por nosotros»

Nacho Cano agitó a ‘El Hormiguero’ al mostrar su respaldo sin tapujos a Isabel Díaz Ayuso.

Al mítico componente de Mecano, que fue al programa de Pablo Motos para presentar el músical ‘Malinche’, se le preguntó por la presidenta de la Comunidad de Madrid y la famosa escena donde le entregó la Medalla de Oro de Madrid.

Para el músico fue la oportunidad idónea para poner por las nubes a la ‘popular’, pero no sin antes dejar claro que está harto de que le etiqueten: “del coñazo de la izquierda y la derecha”.

“Ser agradecido no es ni de derechas ni de izquierdas. Es ser agradecido. Esta mujer ha hecho que en esta ciudad podamos tener todos hoy trabajo, podamos seguir con la vida. Mantuvo los teatros abiertos y gracias a que ella mantuvo los teatros abiertos yo pude pagar, gracias a mis inversores que no se fueron, los sueldos a la gente”.

A lo que agregó: “Lo único que dije, además en boca de gente muy de izquierdas, porque a los artistas se les dice muy de jovencitos que si no son de izquierdas no van a trabajar, le dije lo que le expresaba la mayoría de la gente que es gracias”.

Cano no quiso desaprovechar la oportunidad para dejar claro que Ayuso “es una valiente que se ha dejado los cojones por todos nosotros para que vivamos mejor y hay que agradecérselo y cuando el valiente hace algo así y los demás no se lo agradecemos y todos nos beneficiamos, de izquierdas o de derechas”.

Para terminar con este asunto ha comentado: ”¿Cómo te quedas tú si te dan la oportunidad de a esa persona agradecerle algo y no lo haces? ¿Cómo te vas a la cama? ¿Se la juega por mí y yo no me la voy a jugar por ella, aunque sea un poquito?”.

Le ha preguntado después Motos si cree que se convirtió en “sospechoso” por tener ese gesto con Ayuso y ha respondido que todo era mejor en los años 80 porque “no había censura”.

“Para mí que vengo de una época en la que no había censura me es muy desagradable tener que sentir que porque yo a una persona le agradezco algo, porque me da la gana, tenga que soportar que haya una gente de un determinado pensamiento que utilice eso para ir a por esa persona”, sentenció.

“Ser agradecido no es de derechas ni de izquierdas, es ser agradecido”, @NachoCanoMusica habla de la polémica que vivió #NachoCanoEH pic.twitter.com/ZzfN0fMZRt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 12, 2022

Ayuso, líder en las encuestas

El apoyo de Nacho Cano a Ayuso también se refleja en el resto de madrileños que la mantienen en el Olimpo de las encuestas.

Si el pasado 12 de mayo se hubieran celebrado elecciones autonómicas en Madrid, la presidenta de la Comunidad mejoraría su resultado con respecto a las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021.

Ayuso cosecharía el 46,1% de los votos, casi un punto y medio más que hace un año.

Y obtendría 66 diputados en la Asamblea de Vallecas. Uno más que ahora.

Quedaría el PP a tres de la mayoría absoluta.

Así se desprende de la encuesta de SocioMétrica, que El Español publica este 1 de mayo de 2022, víspera de la fiesta de la comunidad.

Falta poco más de un año para la celebración de los próximos comicios regionales y todo indica, a la vista de la incompetencia de la oposición izquierdista y de los turbios apaños que realiza Sánchez, que Ayuso todavía mejorara sus expectativas políticas.

Incluso con los resultados del sondeo, la presidenta madrileña podría volver a gobernar sin VOX, partido con el que tiene excelentes relaciones.

Necesitaría Isabel Díaz Ayuso a Rocío Monasterio, con quien exhibe buena sintonía, para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias.