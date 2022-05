Payasada en El Intermedio para contrarrestar la ‘paliza’ feminista de Macarena Olona a Irene Montero

Especialmente dura fue la sesión plenaria del pasado 11 de mayo de 2022 en el Congreso de los Diputados, y si no que se lo pregunten a Irene Montero.

La ministra del 8-M tuvo que salir a la tribuna en un par de ocasiones a defenderse de la espectacular ‘paliza’ dialéctica que le propinó Macarena Olona a cuenta de una interpelación al Gobierno: la podemita ultima una reforma polémica de la ley del aborto.

La diputada de VOX, de una oratoria avezadísima, sacó varios temas jugosos en su intervención sobre la Igualdad en nuestro país dándole a su oponente donde más le duele: en el feminismo y en la familia.

Olona apareció rápidamente en los digitales y se viralizó su alegato en Twitter:

¿Y qué propició esto? Pues la reventada generalizada de la izquierda exaltada. Para ejemplo, ‘El Intermedio’ de Wyoming, que tiró de una de sus cómicas para montar una payasada ridícula contra Olona.

«Feministas del mundo, tengo malas noticias», el arranque de la humorista malota Cristina Gallego ya ‘promete’.

Al final, en su análisis, mucha promoción de lo que Olona ejecutó en la Cámara Baja y un intento penoso de desmontarlo todo, con ‘chistes’ como «la Olona del feminismo».

«Si no fuera porque Olona nos ha avisado, acabaríamos viejas y solas en nuestra casa con la única compañía de nuestros gatos». ¿Llegar a casa y escuchar a un bebé llorando, no es acaso el sonido más bello del mundo? Imagínate llegar de trabajar esto cada dos horas sin haber podido dormir en varios días… Se me saltan las lágrimas solo de pensarlo. ¿Y cómo voy a pagar con mi sueldo de mierda los pañales, potitos, tronas… El feminismo de Olona y VOX está a años luz del feminismo actual. Concretamente, en un lugar donde los problemas de las mujeres no tienen que ver con los problemas del planeta Tierra y donde visto lo visto, tampoco les llega el oxígeno».