Celia Villalobos cierra la bocaza a Jaime Peñafiel por ir desatado contra el rey Felipe

La noticia de este lunes 16 de mayo de 2022 fue sin duda el anuncio de que el rey emérito, don Juan Carlos, volverá a España el próximo sábado 21 de mayo, con todo lo que eso conlleva.

No cabe duda de que enseguida todos los medios se pusieron manos a la obra para analizar las causas y consecuencias de la nueva tesitura propuesta por tanto por el exmonarca y por la Casa Real, y de manera poco convencional lo hicieron en el programa vespertino de Risto Mejide (Todo es mentira) -aunque sin el propio Risto-.

Allí, al habla Jaime Peñafiel, brutalmente crítico con la jugada y con toda la Familia Real, terminó enfrentado a la política ya retirada del juego, Celia Villalobos. Para verlo:

«La muerte del jeque de Abu Dhabi ha puesto de manifiesto las miserias de la Casa y de la Familia Real española. Felipe ha tenido muy mala suerte y se ha metido en un bucle del que no sabe cómo salir. Felipe echó a su padre de este país de manera institucional, y que no me vengan con tonterías de que se fue él. Felipe, por las presiones del presidente del Gobierno, accedió. Felipe está equivocado de pé a pá en todo este asunto. Un hijo nunca puede echar a su padre de su casa. Y ahora todo el mundo se ha enterado de esta miseria. Me da vergüenza de la Familia Real que tenemos».