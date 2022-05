La pifia monumental de laSexta en Andalucía contra VOX que acaba en un troleo viral

Nuevo patinazo de laSexta en su campaña de acoso y derribo contra VOX.

La cadena de izquierdas está sufriendo un troleo viral tras su última pifia monumental del 26 de mayo, cuando anunciaban a bombo y platillos la creación de un gran frente común de los colectivos LGTBI contra el partido de Santiago Abascal en Andalucía.

“Frente común de todos los colectivos LGTBI de Andalucía para parar el auge de la ultra derecha. Hoy se han concentrado en Sevilla para recordar que si el 19 de junio ganan las elecciones, ellos van a perder derechos”, indicaba la presentadora de laSexta.

Sin embargo, en el directo se ve a un reducido grupo de personas (menos de 20 miembros) que piden la votante de izquierdas que se movilice contra las candidaturas de VOX. Un ridículo magistral que se hace aún mayor al ser, presuntamente, los representantes de 34 entidades LGTBI. Es decir, que había más número de organizaciones que de personas en la protesta sevillana.

Una situación que no pasó desapercibida para el propio Iván Espinosa de los Monteros, que se sumaba a las burlas contra laSexta al compartir el vídeo.

Por su parte, otros usuarios de las redes sociales le pintaban la cara a la cadena con tuits como: “Que la realidad no te estropee un titular… Los andaluces lo que no quieren es volver a los 40 años de saqueo socialista a las arcas públicas”.

Los andaluces lo que no quieren es volver a los 40 años de saqueo socialista a las arcas públicas.

Varapalo en Castilla y León

Son momentos difíciles para laSexta.

Sólo dos días antes, un reportero de Antonio García-Ferreras buscó acorralar a Juan García-Gallardo, vicepesidente de la Junta de Castilla y León, al preguntar: “¿Y sobre lo que usted dijo a una procuradora y toda la polémica que hay porque le dijo ‘le voy a responder como si fuese usted normal’?”. Sin embargo, el ‘zasca’ fue inmediato.

Viendo a la cara del periodista de Ferreras, García-Gallardo lanzó un contundente: “Eso es mentira” y de inmediato procedió a ‘desnudar’ a laSexta: “Lo que no es normal es que los periodistas de laSexta manipulen, siempre que tienen ocasión, los mensajes de VOX…”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León puso énfasis en que “yo no dije eso. Yo lo que dije fue que, a petición suya de que no le tratara con paternalismo, le iba a responder como a cualquier persona, sin condescendencia… Así que no mienta”.

A lo que sentenció con un letal: “Son una vergüenza para España”.

Una dura intervención que el propio García-Gallardo compartió a través de su cuenta de Twitter para dejar en evidencia a laSexta y a los demás medios de comunicación afines a la izquierda y extrema izquierda que buscan tergiversar su intervención para atacar a VOX y al pacto con el PP en Castilla y León.

Manipulación

Como si fuera poco, la cadena de televisión de izquierdas llegó al extremo de manipular las declaraciones del presidente del Gobierno para tapar que utilizara la ‘jerga independentista’ para insultar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así lo desvelaron los usuarios de las redes sociales, que publicaron varias capturas de ‘Al Rojo Vivo’ donde se rotula: “Sánchez: ‘El PP enviaba Policías en el Piolín’”. Una frase que, a pesar del entrecomillado, es falsa.

El líder socialista lo que realmente dijo este 18 de mayo en la sesión de control en el Congreso de los Diputados fue que: “la diferencia en Política Territorial es que cuando ustedes gobiernan [el PP] mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica”.