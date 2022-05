Un trilero en laSexta: la trampa de Ramón Espinar para ‘clavárnosla’ con Irene Montero

Estamos acostumbrados a que cada domingo desde la tarde de laSexta (La Roca) el expodemita Ramón Espinar dé a la audiencia sus clases de moral radical de izquierdas y sus discursos baratos y demagogos.

Lo que pasa es que se le tiene bien calado y no engaña a nadie, por mucho que se haga juegos de trileros desde la esquina de la mesa de debate.

Este domingo 29 de mayo de 2022 lo intentó penosamente con la ‘ley del sí es sí’ aprobada en el Congreso por Irene Montero. Ya saben, la ministra del 8-M.

Lo que Espinar intentó moviendo muy rápido las palabras como las manos en el juego, es que la audiencia no repare en la ministra que lanza la ley. Ver para creer.

«Hay una cuestión a la aprobación de esta ley. Yo entiendo que a parte de de esta mesa la ministra de Igualdad tiende a polarizarles en todo lo que hace. Yo entiendo que Irene Montero, ministra de Podemos, te puede predisponer mal en todo lo que viene a hacer porque ideológicamente no estás de acuerdo con ella. Pero vayamos un poco más allá en leyes que van a cambiar elementos importantes de la convivencia en quién es el ministro. Vamos a jugar a la pelota y no la pierna».

«Y segundo, hay un elemento que hay que poner encima de la mesa porque es lo fundamental: ¿Vamos a asumir de una vez como sociedad que no somos iguales los hombres y las mujeres? ¿Ni histórica, ni cultural ni biológicamente iguales? Mis hijos, hijo e hija, no son iguales y si yo pienso que son iguales y van a tener los mismos problemas, me estoy equivocando. Esta sociedad tiene un problema que la atraviesa, que se llama machismo».