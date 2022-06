Macarena Olona silencia el feminismo radical de Teresa Rodríguez con un discurso implacable

Macarena Olona cumplió con las expectativas depositadas sobre ella en el primer debate de los candidatos andaluces celebrado en RTVE este 6 de junio de 2022.

La candidata de VOX, absolutamente consistente en sus discursos y refriegas, se quejó de los intentos por tirar abajo su candidatura, acusó a Juan Espadas de los casos de corrupción que siempre persiguen al PSOE y destrozó en apenas un par de minutos el feminismo progre de la expodemita Teresa Rodríguez.

Nos paramos en este último asunto, porque merece reconocimiento especial. La mujer de Kichi, que salió rebotada con Pablo Iglesias hace tiempo y que ahora tiene a su propio partido independiente también del resto de andaluces de extrema izquierda, intentó atacar a Olona pero apenas logró un arañazo a la exdiputada nacional:

«El partido VOX en particular, me atrevo a decir que es el brazo político del terrorismo machista. Son el partido de los maltratadores».

Para cualquier otro político podría haber sido una terrible ofensa, pero Macarena Olona se repuso y comenzó un ataque brutal y definitivo contra Rodríguez:

«El hombre no viola, viola un violador; el hombre no mata, mata un asesino; el hombre no maltrata, maltrata un maltratador y el hombre no humilla, humilla un cobarde».

«La violencia no tiene género y pueden tener muy seguro que hemos levando la bandera de la igualdad entre españoles, porque ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones».