Susanna Griso deja helado a Rafa Nadal con su súplica en directo y la ‘puñalada’ a Roberto Brasero

Quizás si no lo hubiese reconocido en directo Susanna Griso (Antena 3, ‘Espejo Público’) los telespectadores no habrían caído en la cuenta que la presentadora no había podido entrevistar en estos 25 años al mejor tenista de la historia, Rafa Nadal.

La presentadora matinal de la primera televisión de Atresmedia rompía con esa ‘racha’ y este lunes 6 de junio podía charlar en directo con el tenista mallorquín. Susanna Griso regresaba este lunes a ‘Espejo Público’ realizando una de las entrevistas que más ganas tenía de realizar. Después de días de ausencia tras superar el covid-19, la presentadora pudo conversar con Rafa Nadal después de haberse proclamado por 14ª vez ganador de Roland Garros: «Me hubiese encantado estar en París”.

“Rafa, de verdad. Te creces ante el castigo y es la mejor lección vital que nos puedes enseñar a todos. Y ya no hablo solo del tenis. Te lo agradezco muchísimo y también esta entrevista, que particularmente me hace mucha ilusión poder haberla realizado”, aseguraba Griso al despedirse de Nadal después de haberse confesado como seguidora del tenista.

La entrevista tuvo su máximo interés en los detalles sobre la lesión del tenista.Sobre la especulación constante a la que se ve sometido con respecto a su futuro, Rafa Nadal ha señalado que se la toma «con normalidad», ya que es él «el primero que vive esa especulación».

Al hilo de ese futuro incierto, Rafa Nadal volvía a dar una lección de humildad. «Las dudas son buenas, porque si no las tienes eres un profundo arrogante, te ayudan a estar despierto y a mejorar porque si no estás tan seguro de ti mismo haces un extra para buscar esa seguridad, a partir del trabajo y de la mejora diaria y, por eso, he conseguido que mi carrera sea más larga de lo que pensaba», manifestaba el tenista a Susanna Griso que inmensamente feliz finalizaba la entrevista dedicándole unas bonitas palabras: «Te creces al castigo y esa es la mayor lección que nos puedes dar».

Pero, antes de irse, con la despedida aún ‘caliente’, llegaba la confesión que dejaba helados a los espectadores, dejando claro también previamente que le hubiese gustado alargar un poco más la entrevista:

“Ay, ¡qué ilusión por favor! ¡Qué suerte que he dado negativo porque me hubiese perdido esta entrevista y hubiese estado en casa saltando en la cama diciendo, no puede ser que Roberto Brasero entreviste a Rafa Nadal! ¡Llevo 25 años pidiendo esta entrevista y se me resiste!”.

“Roberto que te quiero, pero vamos hubiera ido por atrás y te hubiera apuñalado”, concluía Griso tras su esperada charla con Nadal, tras 25 años de espera.