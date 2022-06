La terrorífica manipulación de RTVE y sus presentadores en el debate de las elecciones andaluzas

La manipulación de RTVE en el primer debate, emitido este 6 de junio de 2022, de los candidatos a las elecciones andaluzas, es evidentes.

Los dos moderadores que presentaron el show televisivo fueron la directora del Centro Territorial de RTVE Andalucía, Paloma Jara, y el director y presentador de La Noche en 24 horas, Xabier Fortes.

La iluminación, la elección de los planos y su duración, las fotografías, la posición de los candidatos… Absolutamente todo está calculado en cualquier producto audiovisual, pero cuando se trata de un debate electoral aún más.

Con tan solo unos pequeños detalles puedes provocar un sentimiento u otro en el espectador. Por lo tanto, si no se trata a todos los candidatos por igual en un debate emitido por la televisión pública de España, que debería de ser lo más imparcial posible porque, hay que recordar, que la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, se trata de una clara manipulación.

En primer lugar elegir a una persona como Xabier Fortes que, tal y como dice Federico Jiménez Losantos, «que un tío de extrema, extrema, extrema izquierda sea el que modere el debate en Andalucía demuestra que así, salvo la economía, todo está intacto», es de todo menos imparcial.

Los moderadores han de ser personas neutrales, que no permitan que ningún candidato insulte al otro, cumplan con las pautas de cada intervención y en su turno. Pero, es inaudito que permitiesen que Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, llamase «racista» a Macarena Olona, la candidata de Vox.

Estos 2 sectarios permitieron que insultaran a Macarena la incompetente de Teresita llamándola "racista" la excusa de RTVE estaban en el lavabo cuando ocurrió. pic.twitter.com/jQ9uzKdlYs — 🔥🔥luci_hell 82🔥🔥 (@PedroRa96660856) June 7, 2022

La posición de cada atril en el debate, según RTVE, fue «por sorteo«, en donde la candidata de Vox quedaba en un extremo del semicírculo. En un primer momento, se podría pensar que sí que es al azar, pero el problema es la realización del programa, en donde en todo momento se intenta marginar o darle menos protagonismo a Olona.

Un ejemplo de ello es en el momento en donde una de las periodistas explica qué posición tomará cada uno de los candidatos, en donde se ve el color que representa cada partido político por detrás y, casualmente, el color verde característico de Vox en ningún momento aparece.

🔸 #DebateRTVE En unos minutos, los seis cabezas de lista entrarán al plató para confrontar sus propuestas Allí ocuparán sus atriles, en la posición que se ha decidido por sorteo y nos muestra @lachumillas_TVE 📺 https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/NvvUZeXsGj — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 6, 2022

A pesar de que el debate estuviese organizado por RTVE en su propia sede en Sevilla, sorprendentemente parece que en el photocall sus propios fotógrafos no estaban en un lugar decente para hacer las fotografías necesarias.

Desde la cuenta de Twitter de RTVE Andalucía se publicó la llegada de cada uno de los candidatos añadiendo dos fotos de cada uno de ellos. La primera de ellas era un plano general, es decir, bastante amplio. La segunda, en cambio, es un plano medio, por lo tanto, de cadera para arriba. Pero claramente, la elección de las fotos no fue la misma para los seis candidatos.

Para el candidato del PSOE, Juan Espadas, y la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, la primera de las fotografías fue un plano general en donde se les ve de cuerpo entero.

Pero luego, hay un cambio sustancial en la elección de la primera fotografía para el resto de los candidatos. Pero aún así, hay dos tipos:

Quienes prácticamente tienes que intuir quienes son porque es tan amplio el plano que no se les ve, además de que hay una decena de fotógrafos en medio. Como es el caso del candidato de Cs , Juan Marín, y en el de la candidata de Vox , Macarena Olona.

porque es tan amplio el plano que no se les ve, además de que hay una decena de fotógrafos en medio. Como es el caso del candidato de , Juan Marín, y en el de la candidata de , Macarena Olona. Quienes, a pesar de que sea un plano amplio, se han esforzado en recortarlo un poco para que se les vea algo más que a los del anterior grupo. En este caso, se encuentran la candidata de Unidas Podemos por Andalucía, Inma Nieto, y el candidato del PP, Juanma Moreno.

Respecto a la segunda fotografía, prácticamente todas son iguales, con una pésima calidad, pero justamente, la de Olona está movida. Hecho que es bastante casual, teniendo en cuenta que dudo que sea la única foto que tengan de ella y sería mucha casualidad que todas fuesen peores que la que han elegido y, encima, solo ocurra con una de las seis personas.

Aunque parezca que no se tiene en cuenta o no se estudia la posición de cada persona que va a aparecer en el plató, no es así y todo está calculado al milímetro. Otro elemento de manipulación es cuando todos los candidatos están entrando al plató, en donde queda en último lugar la candidata de Vox y los moderadores la tapan en todo momento.

Cuando llegan al plató primero se hace un plano en donde salen todos los candidatos excepto Olona, al igual que cuando se hace la panorámica mostrando a «todos» los candidatos junto con los dos moderados pero, se excluye a Olona en dicho plano.

🔸 #DebateRTVE Señal en directo del plató de TVE en Sevilla donde está a punto de comenzar el primer debate electoral para las elecciones del 19J 📺 https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/KsZhE9T7YW — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 6, 2022

En las fotografías que han subido a la cuenta de Twitter de RTVE de Andalucía, se ve la posición en la que se encontraba cada uno y se puede apreciar como la candidata de Vox está mucho más separada del resto.

[#DebateRTVE | Primer debate electoral de Andalucía] ◾Ya está todo preparado en el plató de nuestro centro territorial. pic.twitter.com/mEUc1bEaHg — RTVEAndalucía (@RTVEAndalucia) June 6, 2022

La mala praxis de RTVE

La gota que colmó el vaso durante la emisión del primer debate de los candidatos de las elecciones andaluzas es la posterior tertulia que hubo.

En donde muchos andaluces, en redes sociales, se quejaron de que no hubiese ni un solo analista andaluz que hablase sobre ello, ya que consideran que hubiese tenido más sentido debido a que serían personas hablando de asuntos que han vivido más de cerca.