Tres desatados de laSexta contra Pablo Montesinos aprovechando que militó en el PP

Es lo que tiene haber sido político del Partido Popular después de periodista para luego abandonar la política y volver expresamente a un medio de comunicación, laSexta.

Pablo Montesinos las está pasando canutas en sus primeros coletazos televisivos después de haber sido fiel escudero de Pablo Casado -de los pocos que se mantuvo hasta el final- y le ocurre porque principalmente ha colocado su base de tertuliano en la cadena de Ferreras (Más Vale Tarde, Al Rojo Vivo y La Sexta Noche).

En esta ocasión, fue en el Más Vale Tarde de 7 de junio de 2022 donde se encontró con tres desatados presentadores/tertulianos, lanzados contra él. El tema de debate era Isabel Díaz Ayuso y su última guerra personal contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Cristina Pardo, Iñaki López y Benjamín Prado, a cual más bestia contra la presidenta regional del PP y, de paso, ajusticiando a Montesinos de no muy buenas maneras:

Iñaki López : «Me da la sensación de que en esta batalla está sola; no he escuchado a ningún líder del PP comprar este discurso de la manipulación en los libros de texto».

Pardo : «La culpa es nuestra por estar retransmitiendo al minuto todo lo que dice y hace Díaz Ayuso. Que la oposición recurra una ley del Gobierno es más viejo que la pana. Estamos a ver qué dice Ayuso, qué dice Ayuso… A mí no me parece noticia, la verdad. ¿A cuántos presidentes autonómicos miramos con esta lupa? Es alucinante».

Y vio entonces el momento de intervenir Montesinos:

Y le interrumpió entonces Pardo:

«¿Pactado? ¡Aquí no se pacta nada nunca! ¡Ojalá! Pablo, tú has estado dentro, ¿de verdad alguna vez se baraja pactar algo? Porque si se baraja no entiendo cómo siempre sale mal. ¡Aquí no se pacta nada! Es un problema para los ciudadanos…