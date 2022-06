Balbuceos, vaguedades y trolas: la respuesta de Yolanda Díaz a Ferreras sobre su relación con Podemos

Puede decir lo que quiera en televisión Yolanda Díaz, pero al menos debería prepararse un poco el mensaje.

Este 9 de junio de 2022 acometió un espectáculo tremendo en el plató de Al Rojo Vivo cuando Antonio García Ferreras le preguntó por una de las cuestiones clave en el devenir de su nueva marca política ‘Sumar’. Cómo se lleva con las amiguis del alma que mandan en Podemos, es decir, Irene Montero y Ione Belarra, siempre delante de la sombra que proyecta el líder escondido, Pablo Iglesias.

La realidad es que hay un pique desmedido desde hace meses. Si bien Iglesias señaló con el dedo a la gallega como sucesora, después se arrepintió el podemita. Y todo, en público, claro. Díaz traicionó a los podemitas cuando lo del envío de armas a Ucrania, y ahora prepara una amalgama de de gente de izquierdas tensando la cuerda con los morados (con Garzón, Errejón, Mónica Oltra, Ada Colau, etc).

Ferreras preguntó y Yolanda quiso hacerse la buena, con esa vocecilla que no pareciera que es la verdadera Lady Paro. Balbuceó y dejó vaguedades y finalmente, trolas:

Yolanda Díaz : Bueno, yo creo que es buena. Si me permites, Antonio, conozco a Pablo [Iglesias] desde hace muchísimos años, incluso ya demasiados… Le tengo un gran respeto y admiración, y me parece además que este país ha cambiado. Él fue el artífice del primer gobierno de coalición. Y ya está… Es decir, nunca… ¿Sabes qué? Me siento rara porque nunca he hecho política a través de los sentimientos.

Ferreras: ¿Pero no hay una tensión ahora creciente entre la cúpula y usted?

Yolanda Díaz: Yo creo que sí. Pero a veces, no… Eh. Hablo con los mayores a veces y me dicen ‘están nerviosos’. Pero no sé muy bien por qué. Es que tranquilidad. ¡Ya está! Vamos a sumar. Cabe todo el mundo. No hay problema. Pensemos en la gente que está en el paro, en las madres que lo están pasando mal, en la violencia de género, ¡yo qué sé! Trabajemos desde… Como vengo de una cultura especial solo entiendo las diferencias en nuevos proyectos. Yo no me voy a distraer. He tenido… Es que he compartido militancias diferentes con mi padre y nunca dejé de hablarle. Ni a Gaspar Llamazares, ni a nadie. No es necesario romperlo todo. Es imprescindible cuidarse.