Imanol Arias denuncia cómo el PSOE censuró ‘Cuéntame’ en RTVE por recordar los chanchullos socialistas

Imanol Arias desveló cómo las presiones del PSOE a RTVE llevaron a censurar la famosa serie ‘Cuéntame’.

El reconocido actor no se mordió la lengua para denunciar “lo insoportable estar en esa cadena” en la que se silenció una producción que, durante más de dos décadas, se convirtió en uno de los buques insignia de RTVE, cosechando éxitos semana tras semana.

¿El motivo? que los socialistas no quieren dar difusión a los chanchullos históricos del PSOE.

«En el primer capítulo de esta temporada de ‘Cuéntame’ salió Narcís Serra, que es histórico, pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán. Y alguien del consejo socialista mujer que cobra 7.500 euros al mes dijo: ‘Hay que cortarles la cabeza a estos porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE'», aseguró Arias durante una entrevista en el programa ‘La Kapital’, de TeleBilbao.

«Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya», sentenció el intérprete.

Aunque Imanol Arias fue acusado de defraudar a Hacienda, lo que dice requiere una aclaración por parte del Consejo de Administración de ⁦@rtve⁩ . Afirma q ⁦@cuentametve⁩ desaparece porque al Psoe no le gustan los guiones que tocan la corrupción socialista. Noooo ¿Si? pic.twitter.com/DEtVaSQBQR — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 10, 2022

El socialismo borró de un plumazo la popular serie que se estrenó en septiembre de 2001. Lejos de tolerar la censura, la productora podría estar planteando otras alternativas para el final que podrían ir desde una minitemporada a una película para televisión.

El famoso actor también aprovechó para criticar a RTVE y a sus trabajadores que “no hacen nada”.

«No se puede justificar, porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran», opinó en el programa presentado por Joseba Solozábal. «¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión?».

“Como venimos los de fuera, publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada?«, planteó. «Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país».