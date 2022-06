Toni Cantó escapa de la entrevista trampa de Risto Mejide con un zasca y un troleo

Risto Mejide fracasó en su intento de tenderle una trampa a Toni Cantó.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ aún no le perdona que el ahora director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid le ‘quitara el caramelo’ al haber tonteado con la idea de ser colaborador del programa de Cuatro, pero finalmente dado marcha atrás para formar parte del equipo de Isabel Díaz Ayuso.

«Creo que es mi deber deciros que os debía unas disculpas desde hace un año», empezó diciendo Cantó en muestra de su buena disposición «Debía de haber entrado en tu programa para explicar ciertas cosas. No lo hice en su día, y simplemente, trasladarte esas disculpas atrasadas a ti a Marta y al resto del equipo. Y espero que me las aceptéis».

Su símbolo de paz no fue suficiente para un Risto que le advirtió de que no sería una entrevista agradable: «No somos nada rencorosos. Eso sí, lo que no hacemos son masajes».

Lejos de arrepentirse por su decisión, Cantó dejó claro que “no hay mejor gobierno donde estar que junto a Isabel Díaz Ayuso. Es el fenómeno político del momento”. Por lo que dejó claro que “no aceptar esta invitación [formar parte de su gobierno] es complicado”.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ buscó mostrarle como un ‘chaquetero’ por su cambio de partidos políticos, pero el director de la Oficina del Español esquivó con elegancia:

«Yo he pasado por dos partidos, yo he estado afiliado a UPyD y a Ciudadanos, y ahora estoy invitado muy amablemente y encantado de la vida como independiente en el mejor lugar en el que se puede estar ahora en la política española».

Además, reconoció que “aceptó las críticas por haber cambiado, pero no me parece mal cambiar y evolucionar. Lo que me parece mal y alucinante es que aún hayan personas que se llaman socialistas o comunistas a pesar de la corrupción, masacres, y barbaridades que han realizado estos movimientos”.

Si bien el publicista lanzó un irónico “porque en el PP nunca hubo corrupción, ¿cierto?”, Cantó aprovechó el ataque para recordarle que “en los mayores escándalos de corrupción de este país han estado involucrado todos los partidos políticos, en especial el PSOE, IU y hasta los sindicatos, pero me gustaría pensar que eso es algo del pasado y que ya no pasa”.

En este sentido, recalcó que no cuenta con ningún complejo de formar parte del PP: “Me la trae al pairo que me llamen fascista o facha, la izquierda ha banalizado esos términos y es algo peligroso”.

Desmontar bulos

Al ver que lo lograba acorralarle, Risto atacó con los mismos argumentos de la izquierda y extrema izquierda, por lo que lanzó frases como: “La Oficina del Español es para muchos un chiringuito» o “en junio solo tiene dos reuniones programadas, según ha publicado el Portal de Transparencia, a pesar de cobrar 75.000 euros al año”.

Al desmontar el bulo de que se trate de un “chiringuito”, Cantó fue interrumpido en varias oportunidades por lo que acabó soltando un “Bueno, si me dejas que lo explique…”.

Cuando finalmente pudo hablar, dejó claro que en el Portal de Transparencia solo aparecen las reuniones con personas ajenas a la administración, por lo que no hay un registro de, por ejemplo, las reuniones internas con las Consejerías de la Comunidad de Madrid o las reuniones de trabajo para desarrollar proyectos.

En este sentido, empezó a enumerar las acciones y proyectos que tenían, pero Risto le cortó en seco: “Antes de que nos cuente toda su… es que nos acabamos el programa si nos cuenta todas las ideas que puede tener”.

Pero Cantó aprovechó para sacudirle: “Bueno, es que luego me dices que la Oficina no tiene contenido”.

Ya totalmente desesperado, Risto preguntó al ex de Ciudadanos si no debió “dar un toque a Ayuso” por utilizar la expresión ‘Socialismo free’ en Castilla y León y retándole a ir contra la “jefa”.

Sin embrago, Cantó optó por trolearle por su desafortunada pregunta: “Me alegra tenerles al lado como guardianes del español”. Lo que obligó al presentador de ‘Cuatro’ a terminar la entrevista sin lograr pillarle en nada.