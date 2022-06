La turba comunista fuerza a Imanol Arias a desdecirse de sus acusaciones contra TVE

Dicen que arrepentidos los quiere Dios.

Pero en este caso habría que decir que así de sumisos y obedientes los quiere el socialcomunismo.

Cuando aún revoloteaban las manifestaciones de Imanol Arias acusando de censura a TVE en ‘Cuéntame’ para que no se hablase en la serie de los casos de corrupción del PSOE, la presión de la turba progre ha sido tal que el actor ha tenido que rectificar.

De hecho, es tal el miedo cerval que se ha instalado en el artista que en una entrevista concedida este 11 de junio de 2022 al diario ABC dice cosas de este calibre:

He cometido un gran error por el que pido disculpas y asumo toda la responsabilidad. No me representa ni representa a la productora con la que he trabajado ni con las que he trabajado antes desde hace 40 años en televisión. Es una pataleta, un momento desafortunado, justo cuando tocas temas más sensibles y cercanos.

Insiste en asegurar que su error fue garrafal y además que fueron unas declaraciones efectuadas con muy mala leche:

La equivocación es tremenda. No es ninguna justificación. Es un error grave y es una mala leche. Hay algo en el personaje de Willy Loman que tengo yo también a veces: tengo mucho ego y luego mucha inseguridad. Eso me puede provocar que venga a verme el diablo en momentos que no son adecuados. Tengo 66 años y es tan evidente cuando uno se equivoca y mete la pata y se le va la olla…

De hecho, se afana en intentar salvar la imagen de TVE:

La noticia es que he metido la pata. No hay nada detrás por parte de TVE. He sido yo. He sido yo. Lo asumo. Todas las cadenas tienen unos controles exhaustivos de calidad; en este caso, se me hinchó la boca, fui injusto, no me expresé bien. Estaba en un ámbito muy relajado después de una función y me he equivocado. No es verdad lo que he dicho, además. He mentido.

Incluso llega a reconocer que han sido sus problemas con el fisco los que le han hecho desmedirse a la hora de hacer esas declaraciones y dice que es lógico que se haya intentado relacionar su ataque a TVE por esas deudas con la Hacienda pública:

Tienen la razón. Mi problema con Hacienda no ha sido con TVE. Ha sido, como el de otros muchos actores, porque estuvimos cotizando como sociedades y luego eso no estaba permitido, y hay una serie de años que hemos tenido que arreglar, regularizar, pagar más cantidad. Ese es mi problema con Hacienda. No tiene nada que ver con TVE. Lo único que significa estar contratado con TVE es que nosotros nunca ocultamos dinero. La televisión pública no te paga en negro.

Señala Arias que al final TVE ha sufrido en sus carnes que a él se le calentase la lengua y que acabase por relacionar de manera indirecta su problema fiscal con el ente público: