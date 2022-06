Celia Villalobos critica a la “sectaria” Almudena Grandes y Fumanal la amenaza: “Te vas a arrepentir”

Celia Villalobos salió en defensa de José Luis Martínez-Almeida al observar la avalancha de críticas e insultos recibidos tras tomar la decisión de no participar en el homenaje que se realiza a Almudena Grandes, fallecida en noviembre de 2021.

A pesar de que a la escritora se nombrará hija predilecta de Madrid por su trayectoria en la literatura, ni el alcalde ni la vicealcaldesa, Begoña Villacís, estarán presentes en el acto por “problemas de agenda”.

Si bien Verónica Fumanal se sumó a las voces contra Almeida durante su participación en el ‘Todo es Mentira’ del 13 de junio, Celia Villalobos no dudó en salir en defensa de su compañero de partido y dejar un ‘recadito’ a la escritora de izquierdas.

“Yo he sido siempre una lectora empedernida de Almudena Grandes, pero no he entendido el final de su vida, ese sectarismo brutal”. Una frase que hizo perder los papeles a Fumanal que no dudó en amenazarla frente a las cámaras: “Hablar así de una persona que ya no está… te vas a arrepentir”.

Sin embargo, la exministra le respondía una y otra vez: “no me amenazas, que no me amenaces”.

Si bien recalcó la labor literaria y profesional de la escritora, la ‘popular’ volvió a poner énfasis en que “Almudena Grandes, en los últimos momentos, se volvió excesivamente sectaria y dijo cosas muy salvajes”. Una situación que comparó con las declaraciones de Pedro Almodóvar, a quien le recordó que “cuando dice que hay que hacerle un cordón sanitario al PP, no tiene derecho a decir eso”.

Al ver que la periodista de izquierdas seguía con su indignación, Villalobos fue tajante: “tú si puedes decir que Almeida o Villacís son unos impresentables, pero yo no puedo decir lo que pienso. Porque es eso lo que le molesta a la izquierda, que os creéis en la posesión de la verdad y no es cierto… te estás equivocando”.

“Pero, ¿por qué tenéis que tener la verdad absoluta?, ¿por qué la moral tiene que estar siempre en vuestras manos?, ¿Por qué sois tan sectarios”, quiso saber la colaboradora del programa de Risto Mejide.

La discusión ha continuado hasta el punto de que Marta Flich ha tenido que intervenir, pero no ha conseguido calmar las aguas.

Cuando Villalobos terminó de hablar y después de pedir a su compañera que respetara sus opiniones, Fumanal intervino: “Podemos hablar de todo el mundo, sobre todo si está vivo, si está muerto no tiene capacidad para defenderse; y a mí me parece que el día en que Madrid homenajea a una de sus novelistas más importantes no caben los insultos”.

Sin embargo, Villalobos la volvió a desarmar recordándole que “no se puede separar a la sociedad entre buenos y malos, porque ahí vamos al enfrentamiento. Yo defiendo a Almudena Grandes escritora, la leo y la sigo. Pero cuando una persona convierte su lenguaje en excluyente a mí no me gusta”.